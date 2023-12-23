«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей
«Ак Барс» уступил «Сибири» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение команды тренера Зинэтулы Билялетдинова в пяти последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает шестое место в таблице Востока, набрав 50 очков после 43 матчей.
В следующей игре, 28 декабря, команда сыграет против «Металлурга».
Нет!
Ну так увольняйте его скорее уже🤬
На команду стыдно смотреть, позор Ак Барсу
Неужели кто-то думал, что баллоны помогут команде играть в хоккей??
В отставку! Спасибо за все.