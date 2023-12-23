«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей

«Ак Барс» уступил «Сибири» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера в пяти последних играх.

На данный момент « » занимает шестое место в таблице Востока, набрав 50 очков после 43 матчей.

В следующей игре, 28 декабря, команда сыграет против «Металлурга».