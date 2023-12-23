«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей

Теги Ак Барс Сибирь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» уступил «Сибири» (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера Зинэтулы Билялетдинова в пяти последних играх.

На данный момент «Ак Барс» занимает шестое место в таблице Востока, набрав 50 очков после 43 матчей.

В следующей игре, 28 декабря, команда сыграет против «Металлурга».

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12 комментариев
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Отрабатывает ли бабай 120 млн в год?
Нет!
Ну так увольняйте его скорее уже🤬
На команду стыдно смотреть, позор Ак Барсу
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Сейчас прибежит Эдька и докажет, что Билл- самый великий тренер галактики, просто защиты нет, вратаря нет и Радулова бухает, а так все отлично лучшие однозначно. Масэтро Билл. Также и в Сочи было. Уверен, что Ак Барс снова кубок мимо.
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Билла давно надо отправить на заслуженный отдых!!!
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Что скажут адепты Билла на этот раз?
Неужели кто-то думал, что баллоны помогут команде играть в хоккей??
В отставку! Спасибо за все.
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Ответ Richman95
Что скажут адепты Билла на этот раз? Неужели кто-то думал, что баллоны помогут команде играть в хоккей?? В отставку! Спасибо за все.
Скажут, что верной дорогой идёт... К короткой весне, видать
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Ак Барс нахватал хороших игроков , а Билл команду сыгранную не сумел из них слепить !
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Похоже пес со своей сварой и с Биллом разругался,слив идет,не может быть такого что играть в один миг пол команды разучились.
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АК Барсу позооорри,стакой командой он должен во главе турнира должен быть,а он плетется не так удовлетворительно,с такой командой,старики отрабатывают свои зарплату больше ничего,им надо только второйлиге или дворовый командой,Билялетдинов он слишком старый и слабый уже,стариков гнать их зарплату дать молодым итогда АК Барс будет чемпион тогда!!!!!
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опять проигралиСибирю,сколько можно уже,аРадулов ещё хочет надва года контракт,зачем нам такие игроки нужен играть не хотят,а деньги давай.
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Отличная новость 👍👍👍
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Ответ Richman95
Что скажут адепты Билла на этот раз? Неужели кто-то думал, что баллоны помогут команде играть в хоккей?? В отставку! Спасибо за все.
"Только честный труд приводит к Кубку".
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