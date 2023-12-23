Ахтямов о дебюте в КХЛ: «До сих пор благодарен Квартальнову за тот шанс. Он любил доверять молодежи. Для меня он особенный тренер»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

Вратарь Артур Ахтямов высказался о тренере Дмитрии Квартальнове.

– Ты дебютировал в КХЛ под руководством Дмитрия Квартальнова. И в этом сезоне первую игру ты как раз сыграл против его «Динамо» в Минске. Что значит для тебя этот тренер?

– Для меня он особенный тренер. До сих пор благодарен ему за тот шанс. Он много любил доверять молодежи.

Если честно, матч в Минске был для меня принципиальным, очень хотелось сыграть против него. Но жаль, что не получилось выиграть, – сказал вратарь системы «Ак Барса» Артур Ахтямов.

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