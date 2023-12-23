Ахтямов о дебюте в КХЛ: «До сих пор благодарен Квартальнову за тот шанс. Он любил доверять молодежи. Для меня он особенный тренер»
Вратарь Артур Ахтямов высказался о тренере Дмитрии Квартальнове.
– Ты дебютировал в КХЛ под руководством Дмитрия Квартальнова. И в этом сезоне первую игру ты как раз сыграл против его «Динамо» в Минске. Что значит для тебя этот тренер?
– Для меня он особенный тренер. До сих пор благодарен ему за тот шанс. Он много любил доверять молодежи.
Если честно, матч в Минске был для меня принципиальным, очень хотелось сыграть против него. Но жаль, что не получилось выиграть, – сказал вратарь системы «Ак Барса» Артур Ахтямов.