Ахтямов о дебюте в КХЛ: «До сих пор благодарен Квартальнову за тот шанс. Он любил доверять молодежи. Для меня он особенный тренер»

Вратарь Артур Ахтямов высказался о тренере Дмитрии Квартальнове.

– Ты дебютировал в под руководством . И в этом сезоне первую игру ты как раз сыграл против его « » в Минске. Что значит для тебя этот тренер?

– Для меня он особенный тренер. До сих пор благодарен ему за тот шанс. Он много любил доверять молодежи.

Если честно, матч в Минске был для меня принципиальным, очень хотелось сыграть против него. Но жаль, что не получилось выиграть, – сказал вратарь системы « » .