Ахтямов после 10-го подряд матча в старте «Ак Барса»: «Все 3 шайбы «Сибири» – на моей совести. Хочу извиниться перед командой»

Теги Ак Барс Сибирь КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

Артур Ахтямов взял на себя ответственность за поражение «Ак Барса» от «Сибири».

Казанцы уступили новосибирцам (2:3 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Уже 10 матчей подряд в старте (в связи с травмами Тимура Билялова и Амира Мифтахова – прим. Sports.ru). Не устал?

– Все нормально. Главное – игровая практика.

– Казалось, что ты нервничал в первых матчах. Так ли это? Появилась ли уверенность?

– Перед матчами всегда есть нервозность. Неважно, сколько ты отыграл. В первых матчах действительно нервничал, да и сегодня не совсем уверенно отыграл, я считаю.

– Считаешь, что сегодня сыграл неудачно?

– Три шайбы – все на моей совести. Хочется извиниться перед командой, – сказал 21-летний вратарь «Ак Барса». 

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