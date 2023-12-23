Патрик Кэйн набрал 2+1 с «Флайерс». У него 7 очков в 3 последних играх за «Детройт»

Патрик Кэйн набрал 3 (2+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Флайерс» (7:6 Б).

Форвард « » также отличился в серии буллитов и был признан первой звездой встречи.

В активе 35-летнего американца стало 9 (4+5) очков в 9 играх в этом сезоне. В последних 3 матчах на его счету 7 (3+4) баллов.

За карьеру – 1246 (455+791) очков в 1189 играх. Кэйн идет на 41-м месте среди лучших бомбардиров в истории лиги и преследует Евгения Малкина из «Питтсбурга» (40-е место, 1255 очков в 1094 играх, 482+773).

Напомним, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» пропустил старт сезона, так как восстанавливался после операции на бедре.