Патрик Кэйн набрал 2+1 с «Флайерс». У него 7 очков в 3 последних играх за «Детройт»

Теги Филадельфия Детройт НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн набрал 3 (2+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Флайерс» (7:6 Б).

Форвард «Детройта» также отличился в серии буллитов и был признан первой звездой встречи. 

В активе 35-летнего американца стало 9 (4+5) очков в 9 играх в этом сезоне. В последних 3 матчах на его счету 7 (3+4) баллов. 

За карьеру – 1246 (455+791) очков в 1189 играх. Кэйн идет на 41-м месте среди лучших бомбардиров в истории лиги и преследует Евгения Малкина из «Питтсбурга» (40-е место, 1255 очков в 1094 играх, 482+773). 

Напомним, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» пропустил старт сезона, так как восстанавливался после операции на бедре. 

3 комментария
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Валидолище конечно. С 5-1 слиться еще и выиграть
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Вот Вашингтону его надо было забирать, хотя бы до конца сезона, когда Бекстрем ушёл
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Ответ kova1972
Вот Вашингтону его надо было забирать, хотя бы до конца сезона, когда Бекстрем ушёл
Вашингтон и так хорошо идет. Не надо ломать систему. Карбери строит свой хоккей))
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