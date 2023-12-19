«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 13-я (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

Первое место в списке занял «Торонто». «Мэйпл Лифс» обошли «Рейнджерс», которые занимали первое место восемь лет подряд. Клуб из Торонто оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

На второй позиции расположились « » (2,65 миллиарда долларов). Третьим стал «Монреаль» (2,3 миллиарда долларов).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. « » – 2,8 миллиарда долларов

2. «Рейнджерс» – 2,65

3. « » – 2,3

4. «Лос-Анджелес» – 2

5. « » – 1,9

6. « » – 1,88

7. «Эдмонтон» – 1,85

8. «Филадельфия» – 1,65

9. «Вашингтон» – 1,6

10. «Айлендерс» – 1,55

11. «Нью-Джерси» – 1,45

12. «Ванкувер» – 1,32

13. «Тампа-Бэй» – 1,25

14. «Сиэтл» – 1,23

15. «Детройт» – 1,2

16. «Питтсбург» – 1,18

17. «Колорадо» – 1,15

18. «Вегас» – 1,13

19. «Калгари» – 1,1

20. «Даллас» – 1,08

21. «Миннесота» – 1,05

22. «Сент-Луис» – 990 миллионов

23. «Нэшвилл» – 975

24. «Оттава» – 950

25. «Анахайм» – 925

26. «Сан-Хосе» – 900

27. «Каролина» – 825

28. «Виннипег» – 780

29. «Флорида» – 775

30. «Коламбус» – 765

31. «Баффало» – 750

32. «Аризона» – 500