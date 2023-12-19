«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 13-я (Forbes)

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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

Первое место в списке занял «Торонто». «Мэйпл Лифс» обошли «Рейнджерс», которые занимали первое место восемь лет подряд. Клуб из Торонто оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

На второй позиции расположились «Рейнджерс» (2,65 миллиарда долларов). Третьим стал «Монреаль» (2,3 миллиарда долларов).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Торонто» – 2,8 миллиарда долларов

2. «Рейнджерс» – 2,65

3. «Монреаль» – 2,3

4. «Лос-Анджелес» – 2

5. «Бостон» – 1,9

6. «Чикаго» – 1,88

7. «Эдмонтон» – 1,85

8. «Филадельфия» – 1,65

9.  «Вашингтон» – 1,6

10. «Айлендерс» – 1,55

11. «Нью-Джерси» – 1,45

12. «Ванкувер» – 1,32

13. «Тампа-Бэй» – 1,25

14. «Сиэтл» – 1,23 

15. «Детройт» – 1,2

16. «Питтсбург» – 1,18

17. «Колорадо» – 1,15

18. «Вегас» – 1,13

19. «Калгари» – 1,1

20. «Даллас» – 1,08

21. «Миннесота» – 1,05

22. «Сент-Луис» – 990 миллионов

23. «Нэшвилл» – 975

24. «Оттава» – 950

25. «Анахайм» – 925

26. «Сан-Хосе» – 900

27. «Каролина» – 825

28. «Виннипег» – 780

29. «Флорида» – 775

30. «Коламбус» – 765

31. «Баффало» – 750

32. «Аризона» – 500

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47 комментариев
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Пацаны, давайте скинемся на покупку Аризоны?
+25
0
+25
зачем мешать цифры из миллиарда в миллионы в одной таблице? 0.9 млрд не написать?
+8
0
+8
К слову когда-то самым дорогим был Детройт, в далёком 2002, сейчас 15-й
А чего не добавили что Торонто сместил с первого места Рейнджерс, причём впервые за много лет
+5
0
+5
Ответ RBS
Монреаль так высоко, а Флорида так низко...
В Монреале самая большая арена и посещаемость. В Монреале хоккей религия.
Во Флориде с этим всем туго.
Законы рынка.)
+5
0
+5
Ответ Данила Данайцев
Когда последний раз, канадский клуб брал стенли?
В год рождения Кучерова - 1993
+5
-1
+4
Ответ Anastasia252
Не просто так он самый дорогой то
Такой большой и одержимый хоккеем город как Торонто мог бы и потянуть 2 команды. Другое дело что боюсь время упущено, надо было раньше создавать, лет 50 назад.
+5
-1
+4
Ответ ABarca
Как может быть Торонто на первом месте, если население Канады - 40 млн чел, а США - 335 млн чел. Физическое кол-во болелов в США все равно больше раза в два. И кому в США сдались вообще канадские клубы. Вряд ли в США какой-то американец или даже мигрант не из Канады будет болеть за канадский клуб. Чисто финансово и маркетингово - топовые американцы должны быть на первых местах. Торонто должен быть где-то 5-м не выше.
В США хоккей на 4-5 месте по популярность в зависимости от штата.
В Канаде хоккей заведомо номер 1 с отрывом.
По активной фанбазе уверен там плюс-минус равенство.
+3
0
+3
Ответ vzi
Пацаны, давайте скинемся на покупку Аризоны?
Если только штат целиком Аризону купить, согласен)))))) Клуб там как приложение будет)))))
+2
0
+2
Ответ Данила Данайцев
Когда последний раз, канадский клуб брал стенли?
Монтреал-1993
+2
0
+2
Ответ hhlg
Комментарий скрыт
Так он обращался к тем, кому хватает. Ты же сам местный, если тебе хватает не только на обед, но и на ужин, можем скинуться втроём с инициатором, и останется всего лишь добрать что-то около пятиста миллионов, но это уже нюансы)
+2
0
+2
Ответ hhlg
Вообще Леонсис купил Кэпс за 100 лямов, Овечкин сделал ему больше лярда ;)
Не столько Овечкин, сколько рынок.
Все спорт лиги и клубы в Америке кратно растут в цене последние 10-15 лет.
+2
0
+2
Ответ ABarca
Вашингтон и гроша ломанного не стоит! С пенсионером во главе. Это новоявленная франшиза и век ее короток. Как стоимость определялась интересно)
Ну дык почитай как определяется стоимость франшизы в спорте, благо гугл есть, и не будешь задавать глупые вопросы ;)
+3
-1
+2
Монреаль так высоко, а Флорида так низко...
+2
0
+2
Ответ 5kywn5cddd
Клубы КХЛ сколько стоят? Есть информация какая-то?
Четверть серебреника... Кому они нужны вообще. Это просто клубы , набитые деньгами. Там нет экономики
+3
-1
+2
Ответ vzi
В Монреале самая большая арена и посещаемость. В Монреале хоккей религия. Во Флориде с этим всем туго. Законы рынка.)
Канадцы да, фанатеют по хоккею больше всех в мире, в религиозности хоккея Монреалю Торонто не уступит, болельщики имею вводу, не команда. Фанатов конечно не сравнить, согласен полностью)
+1
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+1
Ответ ɔculpa
Вообще да, затея стрёмная, согласен)
Построят арену, и сразу команда будет стоить под миллиард! Рынок перспективный.
+1
0
+1
Ответ vzi
В целом да. Но несколько клубов могли бы при желании выйти на какую-то самоокупаемость. СКА, ЦСКА, Белый Барс, Авангард, Динамо, Магнитка, Салават. Но это просто теория. Не более.
Окупаемость наших клубов возможна только в демократической стране с рыночной экономикой. Тогда у людей появятся деньги. А так это соц.проекты с непрозрачной структурой финансов и не спортивными правилами игры.
+1
0
+1
Ответ RBS
А Канзас-Сити чифс интересно сколько стоит? Для сравнения
В НФЛ счет от нескольких миллиардов.
Но Чифс хоть и действующий чемпион, не самый дорогой клуб.
Самый дорогой всегда Даллас Ковбойз.
+1
0
+1
Ответ Ivan Sergeev
Про Ойлерс тоже смешно, там как только кто-то из тех двоих уйдет из команды, сразу стоимость раза в полтора обвалится.
Не знаю, в Канаде хоккей это религия ;)
+1
0
+1
А Канзас-Сити чифс интересно сколько стоит? Для сравнения
+1
0
+1
Когда последний раз, канадский клуб брал стенли?
+2
-1
+1
Не просто так он самый дорогой то
+1
0
+1
Ответ hhlg
Комментарий скрыт
Про Ойлерс тоже смешно, там как только кто-то из тех двоих уйдет из команды, сразу стоимость раза в полтора обвалится.
+1
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0
Беру, два, заверните.
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Ответ hhlg
Покупать Аризону нет никакого смысла, поэтому я пас))
Вообще да, затея стрёмная, согласен)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Открываю я Форбс.. А там Торонто с Усами Мэтьюса на первом месте..

Представляю сейчас состояние Хабибки и Пахи..)
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Ответ hhlg
Это уже 20 лет говорят. Мексам хоккей не интересен
Там и белых дохрена, плюс пенсы из Канады и северных штатов приезжают)
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Клубы КХЛ сколько стоят? Есть информация какая-то?
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Самый дорогой - самый переоценённый.
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ну сегодня битва самых дорогих клубов
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