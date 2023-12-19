«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 13-я (Forbes)
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.
Первое место в списке занял «Торонто». «Мэйпл Лифс» обошли «Рейнджерс», которые занимали первое место восемь лет подряд. Клуб из Торонто оценивается в 2,8 миллиарда долларов.
На второй позиции расположились «Рейнджерс» (2,65 миллиарда долларов). Третьим стал «Монреаль» (2,3 миллиарда долларов).
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Торонто» – 2,8 миллиарда долларов
2. «Рейнджерс» – 2,65
3. «Монреаль» – 2,3
4. «Лос-Анджелес» – 2
5. «Бостон» – 1,9
6. «Чикаго» – 1,88
7. «Эдмонтон» – 1,85
8. «Филадельфия» – 1,65
9. «Вашингтон» – 1,6
10. «Айлендерс» – 1,55
11. «Нью-Джерси» – 1,45
12. «Ванкувер» – 1,32
13. «Тампа-Бэй» – 1,25
14. «Сиэтл» – 1,23
15. «Детройт» – 1,2
16. «Питтсбург» – 1,18
17. «Колорадо» – 1,15
18. «Вегас» – 1,13
19. «Калгари» – 1,1
20. «Даллас» – 1,08
21. «Миннесота» – 1,05
22. «Сент-Луис» – 990 миллионов
23. «Нэшвилл» – 975
24. «Оттава» – 950
25. «Анахайм» – 925
26. «Сан-Хосе» – 900
27. «Каролина» – 825
28. «Виннипег» – 780
29. «Флорида» – 775
30. «Коламбус» – 765
31. «Баффало» – 750
32. «Аризона» – 500
А чего не добавили что Торонто сместил с первого места Рейнджерс, причём впервые за много лет
Во Флориде с этим всем туго.
Законы рынка.)
В Канаде хоккей заведомо номер 1 с отрывом.
По активной фанбазе уверен там плюс-минус равенство.
Все спорт лиги и клубы в Америке кратно растут в цене последние 10-15 лет.
Но Чифс хоть и действующий чемпион, не самый дорогой клуб.
Самый дорогой всегда Даллас Ковбойз.
Представляю сейчас состояние Хабибки и Пахи..)