«Коламбус» на русском языке опубликовал картинку со статистикой звена Марченко, Чинахова и Воронкова. На графике написано «Русская тройка»

Теги Коламбус фото НХЛ Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

«Коламбус» опубликовал картинку о российских хоккеистах на русском языке.

«Блю Джекетс» в социальной сети выложили графику со статистическими показателями звена из российских хоккеистов, которое составляют Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

Помимо голов, результативных передач и общего количества баллов, на картинке прописали данные бросков хоккеистов, написав «56 ударов в створ ворот».

Аналогичная графика была также выложена и на английском языке.

Хоккеисты в общей сложности набрали 21 балл в девяти проведенных матчах, играя в одном сочетании.

Фото: официальный твиттер «Коламбуса»

9 комментариев
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Хорошо играют, плюс молодые все
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Удачи Парням!
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"Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт!..."

Удачи парням!
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Причем в изначальной картинке там был типичный русский текст из фильмов с «цели», «помогает» и «сырье», а Марченко был «Марченк». Исправились, чертяги)
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Ответ Данил Подгорбунский
Причем в изначальной картинке там был типичный русский текст из фильмов с «цели», «помогает» и «сырье», а Марченко был «Марченк». Исправились, чертяги)
Ну "удары в створ" тоже можно было бы заменить на броски)
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Невовремя Гавриков в ЛАК укатил, можно было бы пятеркой обзываться.
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Радостно за парней!
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CMM-щики работают))
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