«Коламбус» на русском языке опубликовал картинку со статистикой звена Марченко, Чинахова и Воронкова. На графике написано «Русская тройка»

«Коламбус» опубликовал картинку о российских хоккеистах на русском языке.

«Блю Джекетс» в социальной сети выложили графику со статистическими показателями звена из российских хоккеистов, которое составляют , и .

Помимо голов, результативных передач и общего количества баллов, на картинке прописали данные бросков хоккеистов, написав «56 ударов в створ ворот».

Аналогичная графика была также выложена и на английском языке.

Хоккеисты в общей сложности набрали 21 балл в девяти проведенных матчах, играя в одном сочетании.

Фото: официальный твиттер « »