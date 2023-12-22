«Коламбус» на русском языке опубликовал картинку со статистикой звена Марченко, Чинахова и Воронкова. На графике написано «Русская тройка»
«Коламбус» опубликовал картинку о российских хоккеистах на русском языке.
«Блю Джекетс» в социальной сети выложили графику со статистическими показателями звена из российских хоккеистов, которое составляют Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.
Помимо голов, результативных передач и общего количества баллов, на картинке прописали данные бросков хоккеистов, написав «56 ударов в створ ворот».
Аналогичная графика была также выложена и на английском языке.
Хоккеисты в общей сложности набрали 21 балл в девяти проведенных матчах, играя в одном сочетании.
Фото: официальный твиттер «Коламбуса»
Вьется пыль из-под копыт!..."
Удачи парням!