Крикунов о СКА: «Так играют лучшие клубы НХЛ – я про систему и уровень хоккея. Не соглашусь, что ЦСКА якобы был никакой»

Теги ЦСКА СКА Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов считает, что СКА играет на уровне лучших клубов НХЛ.

СКА обыграл ЦСКА (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Матч мне очень понравился. Не соглашусь с мнением, что ЦСКА якобы был никакой, поэтому СКА легко победил.

Москвичи много атаковали, создавали моменты. Я уверен, что у красно-синих все наладится. К плей-офф это будет другая команда.

Но как же был хорош СКА! Посмотрите, как они играют, как идут в давление, сколько моментов создают. Так играют лучшие клубы НХЛ. Я имею в виду и систему игры, и сам уровень хоккея.

И это у петербуржцев еще не играли все сильнейшие. Давно нет Педана, травмированы Бардаков, Алистров», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

7 комментариев
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Ответ Михаил Курилов
В чём он не прав ? СКА играет великолепно.
не прав в том, что всегда отлизывает недотренеру твоей любимой команды видимо 🤣
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Прогиб засчитан
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Говорят Роман Ротенберг не покупает туалетную бумагу за ненадобностью
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Комментарий удален модератором
Цска действительно был никакой
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Коммент мой про спортс исчез , канул в вечность . Но мы не унываем , мы ещё ни раз вам расскажем о мнении простых болельщиков относительно вашей любви к РР и ска.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Говорят Роман Ротенберг не покупает туалетную бумагу за ненадобностью
😁👋👌
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