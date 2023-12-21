Крикунов о СКА: «Так играют лучшие клубы НХЛ – я про систему и уровень хоккея. Не соглашусь, что ЦСКА якобы был никакой»

Владимир Крикунов считает, что СКА играет на уровне лучших клубов НХЛ.

СКА обыграл ЦСКА (6:2) в матче Фонбет чемпионата .

«Матч мне очень понравился. Не соглашусь с мнением, что якобы был никакой, поэтому СКА легко победил.

Москвичи много атаковали, создавали моменты. Я уверен, что у красно-синих все наладится. К плей-офф это будет другая команда.

Но как же был хорош СКА! Посмотрите, как они играют, как идут в давление, сколько моментов создают. Так играют лучшие клубы . Я имею в виду и систему игры, и сам уровень хоккея.

И это у петербуржцев еще не играли все сильнейшие. Давно нет Педана, травмированы Бардаков, Алистров», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.