Хайруллин набрал 5 очков в матче с ЦСКА – гол и четыре передачи. У форварда СКА 8 баллов в 2 последних играх

Теги ЦСКА СКА КХЛ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин набрал пять очков в матче против ЦСКА.

СКА победил со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Марат Хайруллин записал на свой счет гол и четыре результативных передачи в этой игре.

В прошлом матче против «Сочи» (7:2) Хайруллин сделал дубль и выполнил одну голевую передачу.

Форвард набрал 8 (3+5) очков в двух прошедших матчах.

Всего в этом сезоне Хайруллин набрал 19 (9+10) очков в 29 матчах чемпионата.

3 комментария
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Это судьи в пользу Ротена судят просто 😂
+2
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Сильный матч сыграл,молодец!
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Ответ Dani666
Это судьи в пользу Ротена судят просто 😂
Где ?
+1
0
+1
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