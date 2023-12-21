Хайруллин набрал 5 очков в матче с ЦСКА – гол и четыре передачи. У форварда СКА 8 баллов в 2 последних играх

Марат Хайруллин набрал пять очков в матче против ЦСКА.

победил со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев записал на свой счет гол и четыре результативных передачи в этой игре.

В прошлом матче против «Сочи» (7:2) Хайруллин сделал дубль и выполнил одну голевую передачу.

Форвард набрал 8 (3+5) очков в двух прошедших матчах.

Всего в этом сезоне Хайруллин набрал 19 (9+10) очков в 29 матчах чемпионата.