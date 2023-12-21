Никита Филатов: «Спартак», «Динамо» и СКА – такой будет первая тройка на Западе. Вопрос в том, в каком порядке расставятся команды»
Никита Филатов назвал клубы КХЛ, которые займут первые три места на Западе.
«Я бы сказал, что «Спартак», «Динамо» и СКА – такой будет первая тройка на Западе. Вопрос в том, в каком порядке расставятся команды.
А в районе четвертого места расположатся «Локомотив» и «Торпедо».
Впереди еще 27-28 матчей, так что это долгоиграющий прогноз. А там уже посмотрим, правы мы или нет», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.