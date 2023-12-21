Никита Филатов: «Спартак», «Динамо» и СКА – такой будет первая тройка на Западе. Вопрос в том, в каком порядке расставятся команды»

Теги Локомотив СКА Спартак Торпедо Никита Филатов КХЛ Динамо Хоккей

Никита Филатов назвал клубы КХЛ, которые займут первые три места на Западе.

«Я бы сказал, что «Спартак», «Динамо» и СКА – такой будет первая тройка на Западе. Вопрос в том, в каком порядке расставятся команды.

А в районе четвертого места расположатся «Локомотив» и «Торпедо».

Впереди еще 27-28 матчей, так что это долгоиграющий прогноз. А там уже посмотрим, правы мы или нет», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

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