Виларди с 1+2, Строум с голом в овертайме и Элерс с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Габриэль Виларди, Дилан Строум и Николай Элерс – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Виннипега» Николай Элерс с 2 (1+1) очками в матче против «Детройта» (5:2).
Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Дилан Строум, забивший победный гол в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ).
Первая звезда – нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 (1+2) очками в матче против «Детройта».
Ну а мы тут будем писать про Ваш бред.
Удачи ☝️🤬🧐