Виларди с 1+2, Строум с голом в овертайме и Элерс с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон НХЛ Виннипег Николай Элерс Дилан Строум Габриэль Виларди Хоккей

Габриэль Виларди, Дилан Строум и Николай Элерс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Виннипега» Николай Элерс с 2 (1+1) очками в матче против «Детройта» (5:2).

Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Дилан Строум, забивший победный гол в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ). 

Первая звезда – нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 (1+2) очками в матче против «Детройта».

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2 комментария
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Ответ Arleo
Бред какой-то. Коля даже в своем матче не вошел в 3 звезды. А Даккор, видимо, лох в победной игре с ЛА и 40+ сэйвами при одном пропущенном только из-за клоуна Шульца.
Купите себе Лигу и назначайте сами.
Ну а мы тут будем писать про Ваш бред.
Удачи ☝️🤬🧐
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