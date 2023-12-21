Виларди с 1+2, Строум с голом в овертайме и Элерс с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Габриэль Виларди, Дилан Строум и Николай Элерс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Виннипега» Николай Элерс с 2 (1+1) очками в матче против «Детройта» (5:2).

Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Дилан Строум, забивший победный гол в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Первая звезда – нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 (1+2) очками в матче против «Детройта».