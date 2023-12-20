Агент Бабаев: «Все нормально у Чинахова в «Коламбусе». Об обмене думаешь, когда что-то не устраивает. Когда есть полное доверие, то настроение другое»

Шуми Бабаев оценил игру Егора Чинахова в «Коламбусе».

– У Чинахова все нормально. Егор потихоньку к этому шел, появилось доверие тренера – то самое, о котором мы говорим.

Он стал проводить много времени на льду, и сразу есть результат. Одно зависит от другого.

– Не так давно вы говорили, что Чинахов хочет уйти из «Коламбуса», так как не чувствует доверия. Сейчас ситуация изменилась?

– Человек думает об обмене, когда его что-то не устраивает.

А когда есть полное доверие и ты играешь много, то настроение другое. Конечно, Егор сейчас на позитиве. Надеюсь, все так и будет продолжаться.

– Игра «Коламбуса» во многом зависит от россиян?

– Хорошо, что ребятам дали шанс. Они друг друга понимают и бьются за команду.

Всегда так бывает: в определенный момент тащат одни, а в другой момент – другие.

Поэтому нельзя на ком-то делать акцент. Вся команда должна показывать результат, – сказал агент Шуми Бабаев.