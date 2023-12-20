Алексей Кудашов: «Некоторые матчи НХЛ намного скучнее наших. Включаю и думаю: «Зачем мне это?» Люблю смотреть плей-офф – это другое»

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Алексей Кудашов Сергей Гончар НХЛ КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Кудашов считает некоторые матчи НХЛ скучнее игр в КХЛ.

– Когда начался переход на канадские площадки, заговорили о потере советских традиций комбинационного хоккея. Мол, раньше играли на больших площадках, играли в пас, а сейчас хоккей совсем изменился и упростился. Так можно говорить?

– Наверное, есть и плюсы, и минусы. Да, мы действительно уходим от больших площадок, на которых надо больше кататься и играть в пас.

Зато хоккей стал быстрее, возросла зрелищность, больше бросков. Мне, например, сейчас неинтересно смотреть хоккей на больших площадках, как сейчас играют в Европе.

– Медленно?

– Просто по-другому. Да и почему медленно? Люди играют те же. Кажется по картинке, что медленно.

– Раз вы следите за европейскими лигами, то, подозреваю, хоккея смотрите очень много?

– Очень много. Приходится смотреть три свои команды: КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Потом смотрю соперников, другие клубы ВХЛ. А еще НХЛ и другие лиги – все, что интересно.

– Это исключительно профессиональный интерес?

– Я поймал себя на мысли, что смотрю хоккей и вижу все одно и то же: какие схемы используют, кто сыграл неправильно, кто где ошибся.

– А удовольствие от просмотра хоккея в вашем случае можно получить?

– Я смотрю матчи и всегда сравниваю с собой.

То же самое с просмотром игр НХЛ. Некоторые их матчи намного скучнее наших. Включаю и думаю: «Зачем мне это?» Я люблю смотреть плей-офф НХЛ – это совсем другое.

– Понимаете почему?

– Меняется стимул. Для них кубок – это мечта всей жизни.

– В России так же?

– Да.

– Можете выделить команды НХЛ, которые смотрите чаще всего?

– Ближе к плей-офф начинаю смотреть команды, которые мне интересны и от которых я могу что-то взять, подсмотреть и применить в своей работе.

Это команды, которые мне интересны по духу, по самой игре, по подбору исполнителей. А так стараюсь смотреть своих ребят, которых знаю.

– Какие команды близки вам?

— Я брал нарезки «Колорадо», «Каролины», «Нью-Джерси». Посмотрел, увидел, применил. Много материала от «Питтсбурга» – мне его давал Гончар.

Сейчас много смотрю по «Ванкуверу», но он нам не подходит. У них немного другая игра, отличаются исполнители.

Мы с Сергеем иногда обсуждаем некоторые вещи. Он подсказывает мне по большинству и меньшинству, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

20 комментариев
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Не включаю КХЛ вообще,уже лет 7 - абсолютно не жалею,ротена я могу и на спортсе посмотреть и почитать!
+36
-10
+26
Ответ pexe@list.ru
Не включаю КХЛ вообще,уже лет 7 - абсолютно не жалею,ротена я могу и на спортсе посмотреть и почитать!
Ну и зря. Кроме него, много других достойных людей
+22
-10
+12
Ну, да. Овечкин наверное также подумал и решил включиться к плей-офф НХЛ, но есть нюанс.
+15
-4
+11
Ответ pexe@list.ru
Не включаю КХЛ вообще,уже лет 7 - абсолютно не жалею,ротена я могу и на спортсе посмотреть и почитать!
Не смотрел, но осуждаю?
+11
-5
+6
Ответ filippa
зашел на хоккейную ветку написать что хоккей не интересен ! что тут сказать...
На хоккейной ветке не только колхозная лига.
+5
-1
+4
Ответ serjic
Не смотрел, но осуждаю?
КХЛ смотрел - осуждаю!!!
+2
0
+2
Халва, халва, халва😁
+4
-3
+1
Ответ pexe@list.ru
Не включаю КХЛ вообще,уже лет 7 - абсолютно не жалею,ротена я могу и на спортсе посмотреть и почитать!
зашел на хоккейную ветку написать что хоккей не интересен ! что тут сказать...
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Совсем разные команды выбрал, как будто рандом
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А некоторые матчи такие, что лучшие игры кхл в подметки не годятся
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Везде хватает скучных матчей, но понятно что в КХЛ их больше
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Я правильно понял что в полку ротенбергов прибыло? )
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В России так же. Ну да... в России кубок НХЛ так же мечта всей жизни)
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Ответ filippa
зашел на хоккейную ветку написать что хоккей не интересен ! что тут сказать...
КХЛ не хоккей!!!Где я написал,что хоккей не люблю???
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