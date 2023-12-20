Алексей Кудашов: «Некоторые матчи НХЛ намного скучнее наших. Включаю и думаю: «Зачем мне это?» Люблю смотреть плей-офф – это другое»
Алексей Кудашов считает некоторые матчи НХЛ скучнее игр в КХЛ.
– Когда начался переход на канадские площадки, заговорили о потере советских традиций комбинационного хоккея. Мол, раньше играли на больших площадках, играли в пас, а сейчас хоккей совсем изменился и упростился. Так можно говорить?
– Наверное, есть и плюсы, и минусы. Да, мы действительно уходим от больших площадок, на которых надо больше кататься и играть в пас.
Зато хоккей стал быстрее, возросла зрелищность, больше бросков. Мне, например, сейчас неинтересно смотреть хоккей на больших площадках, как сейчас играют в Европе.
– Медленно?
– Просто по-другому. Да и почему медленно? Люди играют те же. Кажется по картинке, что медленно.
– Раз вы следите за европейскими лигами, то, подозреваю, хоккея смотрите очень много?
– Очень много. Приходится смотреть три свои команды: КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Потом смотрю соперников, другие клубы ВХЛ. А еще НХЛ и другие лиги – все, что интересно.
– Это исключительно профессиональный интерес?
– Я поймал себя на мысли, что смотрю хоккей и вижу все одно и то же: какие схемы используют, кто сыграл неправильно, кто где ошибся.
– А удовольствие от просмотра хоккея в вашем случае можно получить?
– Я смотрю матчи и всегда сравниваю с собой.
То же самое с просмотром игр НХЛ. Некоторые их матчи намного скучнее наших. Включаю и думаю: «Зачем мне это?» Я люблю смотреть плей-офф НХЛ – это совсем другое.
– Понимаете почему?
– Меняется стимул. Для них кубок – это мечта всей жизни.
– В России так же?
– Да.
– Можете выделить команды НХЛ, которые смотрите чаще всего?
– Ближе к плей-офф начинаю смотреть команды, которые мне интересны и от которых я могу что-то взять, подсмотреть и применить в своей работе.
Это команды, которые мне интересны по духу, по самой игре, по подбору исполнителей. А так стараюсь смотреть своих ребят, которых знаю.
– Какие команды близки вам?
— Я брал нарезки «Колорадо», «Каролины», «Нью-Джерси». Посмотрел, увидел, применил. Много материала от «Питтсбурга» – мне его давал Гончар.
Сейчас много смотрю по «Ванкуверу», но он нам не подходит. У них немного другая игра, отличаются исполнители.
Мы с Сергеем иногда обсуждаем некоторые вещи. Он подсказывает мне по большинству и меньшинству, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.