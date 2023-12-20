СКА установил рекорд по броскам в створ в матче регулярки КХЛ – 66 против «Сочи»
СКА установил рекорд в матче регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.
В матче с «Сочи» (7:2) команда Романа Ротенберга нанесла 66 бросков.
СКА, таким образом, установил рекорд по общему числу бросков в створ от одной команды в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду» – в матче с «Салаватом Юлаевым» 9 октября 2018 года они нанесли 64 броска, а вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 62 броска и установил рекорд по сэйвам за один матч.
33 броска СКА в первом периоде стали повторением рекорда КХЛ. В сентябре 2016 года «Сочи» нанес 33 броска в створ ворот «Югры» во втором периоде матча.