СКА установил рекорд по броскам в створ в матче регулярки КХЛ – 66 против «Сочи»

СКА установил рекорд в матче регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.

В матче с «Сочи» (7:2) команда нанесла 66 бросков.

, таким образом, установил рекорд по общему числу бросков в створ от одной команды в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду» – в матче с «Салаватом Юлаевым» 9 октября 2018 года они нанесли 64 броска, а вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 62 броска и установил рекорд по сэйвам за один матч.

33 броска СКА в первом периоде стали повторением рекорда . В сентябре 2016 года « » нанес 33 броска в створ ворот «Югры» во втором периоде матча.