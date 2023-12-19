Кокорев о 2:7: «Первый период не получился, давно не играли. СКА предложил быстрый хоккей, преподал нам «скоростные уроки»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги игры со СКА.

Южане потерпели поражение со счетом 2:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Соперников с победой, первый период не получился, давно не играли. предложил быстрый хоккей, преподал нам небольшие «скоростные уроки» в первом периоде, быстро шайба ходила. Повторюсь, мы давно не играли.

Во втором периоде вроде бы выровняли игру – и моменты были хорошие, но не забили. В третьем, к сожалению, игра не удалась, пропустили быстрый гол, на контратаках соперники нас наказали.

Почему играл и была ли мысль его заменить при граде голов в третьем периоде? Мысли не было, я считаю, он хорошую игру провел. Счет крупный, но было очень много бросков – и очень много спасений он сделал. Может быть, в конце немножко подустал. Играет не только один вратарь, а вся команда, поэтому где-то надо было и блокировать броски, легче было бы», – сказал Кокорев.