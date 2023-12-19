Кокорев о 2:7: «Первый период не получился, давно не играли. СКА предложил быстрый хоккей, преподал нам «скоростные уроки»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Максим Третьяк Сочи Хоккей

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги игры со СКА.

Южане потерпели поражение со счетом 2:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Соперников с победой, первый период не получился, давно не играли. СКА предложил быстрый хоккей, преподал нам небольшие «скоростные уроки» в первом периоде, быстро шайба ходила. Повторюсь, мы давно не играли.

Во втором периоде вроде бы выровняли игру – и моменты были хорошие, но не забили. В третьем, к сожалению, игра не удалась, пропустили быстрый гол, на контратаках соперники нас наказали.

Почему играл Максим Третьяк и была ли мысль его заменить при граде голов в третьем периоде? Мысли не было, я считаю, он хорошую игру провел. Счет крупный, но было очень много бросков – и очень много спасений он сделал. Может быть, в конце немножко подустал. Играет не только один вратарь, а вся команда, поэтому где-то надо было и блокировать броски, легче было бы», – сказал Кокорев.

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