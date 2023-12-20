Чинахов набрал 0+2 с «Баффало» – 5-я игра подряд с очками. У него 5+4 на этом отрезке

Теги Баффало Коламбус НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов набрал 0+2 с «Баффало» – 5-я игра подряд с очками.

Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал Кириллу Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (9:4). 

На счету 22-летнего россиянина стало 14 (8+6) очков в 22 играх. Он повторил свой личный рекорд по очкам за сезон (14 в 62 играх, 2021/22). 

В последних 5 матчах на счету Чинахова 9 (5+4) баллов. 

Сегодня Егор (15:30, 1:47 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 перехват. 

1 комментарий
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Ничего себе темп у парня. Пора давать интервью.
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