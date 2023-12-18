Евгений Артюхин: «Кучеров находится в лучшей форме. Ему по силам побить собственный рекорд в 130 очков за сезон»

Теги Тампа-Бэй Евгений Артюхин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Евгений Артюхин поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

Нападающий «Тампы» набрал 52 (20+32) балла в 31 матче регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

«Он находится в лучшей своей форме. Но всегда есть над чем работать, нет предела совершенству, поэтому Никита может еще прибавить.

Он набрал хороший ход, и ему по силам побить собственный рекорд в 130 очков за сезон.

Видно, что он движется к этим цифрам, к этой цели», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

В сезоне-2018/19 Кучеров отметился 128 (41+87) очками в 82 играх регулярного чемпионата.

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Кучеров шикарен
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