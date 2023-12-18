Маккиннон сократил до 5 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 47 против 52. Миллер идет 3-м с 45 баллами

Нэтан Маккиннон сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров до 5 очков.

Форвард « » набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).

В 31 матче в этом сезоне набрал 47 (14+33) очков. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отрыв от лидера – из « » (52 очка в 31 игре, 20+32) – до 5 баллов.

На третьем месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер с 45 (15+30) очками в 31 игре. Он отметился 2 результативными передачами в матче с «Чикаго» (4:3).