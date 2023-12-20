Щитов об Овечкине: «Он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему уезжать? Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки»

Никита Щитов не считает, что Александру Овечкину нужно уходить из «Вашингтона».

38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.

«Стоит ли переходить в другой клуб? Думаю, для него лучше всего находиться в « ». Его там все любят. Зачем ему менять клуб? Будет классная история, когда он сравняется с Гретцки, играя в одном клубе.

Мне кажется, он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему оттуда уезжать? Думаю, это не лучший вариант. Нужно доказывать в одном клубе, чем подстраиваться под какие-то условия, и он это понимает. Нужно из этой ситуации выходить и обгонять », – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.