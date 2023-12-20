Щитов об Овечкине: «Он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему уезжать? Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки»
Никита Щитов не считает, что Александру Овечкину нужно уходить из «Вашингтона».
38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.
«Стоит ли Овечкину переходить в другой клуб? Думаю, для него лучше всего находиться в «Вашингтоне». Его там все любят. Зачем ему менять клуб? Будет классная история, когда он сравняется с Гретцки, играя в одном клубе.
Мне кажется, он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему оттуда уезжать? Думаю, это не лучший вариант. Нужно доказывать в одном клубе, чем подстраиваться под какие-то условия, и он это понимает. Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
С учетом того что играть ему до 2025 года, вряд ли рекорд будет побит.