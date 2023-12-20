Щитов об Овечкине: «Он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему уезжать? Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки»

Теги Вашингтон Никита Щитов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Никита Щитов не считает, что Александру Овечкину нужно уходить из «Вашингтона».

38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.

«Стоит ли Овечкину переходить в другой клуб? Думаю, для него лучше всего находиться в «Вашингтоне». Его там все любят. Зачем ему менять клуб? Будет классная история, когда он сравняется с Гретцки, играя в одном клубе.

Мне кажется, он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему оттуда уезжать? Думаю, это не лучший вариант. Нужно доказывать в одном клубе, чем подстраиваться под какие-то условия, и он это понимает. Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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5 комментариев
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У него нет выбора. Он просто обязан теперь обгонять Грецкого. Иначе его никто не поймет, слишком далеко зашел.
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Большинство надо починить
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Ему чтобы догнать нужно 72 шайбы и 73 чтобы побить рекорд.
С учетом того что играть ему до 2025 года, вряд ли рекорд будет побит.
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Ответ Duck Nightingale
У него нет выбора. Он просто обязан теперь обгонять Грецкого. Иначе его никто не поймет, слишком далеко зашел.
а куда он зашёл?
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Ответ Under
а куда он зашёл?
Он слишком близко приблизился к рекорду. Все ждут продолжения шоу, все предвкушают. Иначе будут считать лузером. Большинству пофиг что он один из лучших.
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