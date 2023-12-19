Якушев о безголевой серии Овечкина: «Смерть отца, которого он безгранично любил, сильно на него повлияла. Это сказывается на игре»
Александр Якушев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не может забить на протяжении 13 матчей.
«Надо понять, что смерть его отца, которого он безгранично любил, в моральном и психологическом плане сильно на него повлияла. Это сказывается на его игре сейчас.
Конечно, утрату отца не восполнит даже время, но все равно через тренировки и игру Александр вернет былую форму и у него все будет нормально», – сказал двукратный олимпийский чемпион.