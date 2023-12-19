Якушев о безголевой серии Овечкина: «Смерть отца, которого он безгранично любил, сильно на него повлияла. Это сказывается на игре»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Якушев Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Якушев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не может забить на протяжении 13 матчей.

«Надо понять, что смерть его отца, которого он безгранично любил, в моральном и психологическом плане сильно на него повлияла. Это сказывается на его игре сейчас.

Конечно, утрату отца не восполнит даже время, но все равно через тренировки и игру Александр вернет былую форму и у него все будет нормально», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думаю быть в команде ..утина его больше напрягает после 22 года
+9
-2
+7
Ответ Roman Roman
лето без серьёзной подготовки проведённое выносим за скобки...
Во-во! Потеря отца играть и тренироваться мешает, а по клубам ходить и с Бузовой тусоваться нет.
+5
0
+5
Ответ hrehyznik
Думаю быть в команде ..утина его больше напрягает после 22 года
100%
+3
-1
+2
Ответ Matador
Ну сколько можно?! Ну я понимаю можно было ссылаться на это первые недели, ну месяц ... но уже почти год прошел. У многих игроков кто-то из родителей умирал, но результативность так не проседала. Наоборот обычно интенсивная работа и тренировки позволяют отвлечься от мрачных мыслей, забыться. По себе знаю.
лето без серьёзной подготовки проведённое выносим за скобки...
+1
0
+1
Ответ Matador
Во-во! Потеря отца играть и тренироваться мешает, а по клубам ходить и с Бузовой тусоваться нет.
это конечно личное - потеря отца, то это личный выбор овечкина, как на это реагировать... упахаться за лето или погулять - это просто выбор... пойти на рекорд или отпустить его... не понятно, зачем эти толпы сочувстующих без спросу облизывают и оправдывают его? это его личный выбор в его личных условиях... это он их просит?
+1
0
+1
Ну сколько можно?! Ну я понимаю можно было ссылаться на это первые недели, ну месяц ... но уже почти год прошел. У многих игроков кто-то из родителей умирал, но результативность так не проседала. Наоборот обычно интенсивная работа и тренировки позволяют отвлечься от мрачных мыслей, забыться. По себе знаю.
+7
-7
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий