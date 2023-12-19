Просветов о Макаре: «Один из лучших защитников за всю историю. Мне очень повезло быть в команде с такими людьми»

Теги Колорадо НХЛ Кэйл Макар Иван Просветов Хоккей

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов высказался об игре с Кэйлом Макаром.

– Всем известны способности игры в атаке игрока «Колорадо», лучшего защитника НХЛ 2022 года Кэйла Макара. Каким вам Макар смотрится из ворот как защитник?

– Он очень хорош. Когда он получает шайбу за воротами, ты знаешь, что он отдаст пас, и мы не останемся в своей зоне. Это такой защитник, которому можно доверять. И на самом деле, наверное, это один из лучших защитников за всю историю.

– Были ли моменты в играх, когда он вас спасал от гола или подстраховывал?

– Конечно, были. Многие моменты, связанные с выходами «два в один», также когда он догонял игроков, залезал им под клюшки. В моментах с добиваниями ты поднимаешь голову, отбиваешь шайбу, и Макар уже выводит ее из зоны.

Это один из лучших защитников, который когда-либо играл со мной. Мне очень повезло быть в команде с такими людьми, – сказал Просветов.

1 комментарий
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absolutely agree with Prossy. CM is one of the best ever
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