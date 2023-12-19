Просветов об отъезде в США в 17 лет: «У меня не было выбора остаться в России. Молодежной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел»

Вратарь Иван Просветов высказался о своем отъезде в США в 17 лет.

– Вы говорили, что причиной вашего раннего, в 17 лет, отъезда в США стало то, что «Русь», за которую вы играли, не могла выступать в Молодежной хоккейной лиге. Если бы у этой команды такая возможность была, стали бы вы уезжать так рано в Америку?

– Наверное, нет. Просто у меня не было выбора остаться в России. Молодежной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел.

Конечно, цель была уехать в НХЛ, и мне кажется, она у многих. Но если бы был у меня шанс играть в России, в Континентальной хоккейной лиге, то я бы играл там, – сказал 24-летний вратарь «Колорадо» Иван Просветов.