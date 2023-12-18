«Оттава» уволила Ди Джей Смита – команда идет последней на Востоке. Альфредссон присоединился к тренерскому штабу
Ди Джей Смит уволен с поста главного тренера «Оттавы».
Канадский клуб принял решение отправить в отставку специалиста после поражения от «Вегаса» (3:6), которое стало четвертым подряд для «Сенаторс».
71-летний Жак Мартен назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Оттавы».
Также к тренерскому штабу в качестве помощника присоединился бывший нападающий команды Даниэль Альфредссон.
«Оттава» проиграла 17 из 26 матчей в нынешнем регулярном чемпионата НХЛ. Имея в активе 22 балла, команда находится на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции.
Ди Джей Смит возглавлял команду с сезона-2019/20, ни разу не попав с клубом в плей-офф Кубка Стэнли.