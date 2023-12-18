«Оттава» уволила Ди Джей Смита – команда идет последней на Востоке. Альфредссон присоединился к тренерскому штабу

Теги Оттава Даниэль Альфредссон Жак Мартен НХЛ отставки Ди Джей Смит Хоккей

Ди Джей Смит уволен с поста главного тренера «Оттавы».

Канадский клуб принял решение отправить в отставку специалиста после поражения от «Вегаса» (3:6), которое стало четвертым подряд для «Сенаторс».

71-летний Жак Мартен назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Оттавы».

Также к тренерскому штабу в качестве помощника присоединился бывший нападающий команды Даниэль Альфредссон.

«Оттава» проиграла 17 из 26 матчей в нынешнем регулярном чемпионата НХЛ. Имея в активе 22 балла, команда находится на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции.

Ди Джей Смит возглавлял команду с сезона-2019/20, ни разу не попав с клубом в плей-офф Кубка Стэнли.

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну с таким составом классным прозябать внизу, чисто тренерские упущения, все верно
+22
0
+22
Давно пора!
+13
0
+13
Поздравляю болел Оттавы, они давно об этом мечтали
+12
0
+12
Наконец-то! Который год дежавю испытываю.
+12
-1
+11
Музыка Ди Джея не понравилась владельцам Оттавы.
+5
0
+5
назад в нулевые. спецу и хитли надо ещё позвать))
+5
0
+5
Последняя в Конфе? Что-то мне это напоминает... Звоните Беруби)
+5
-1
+4
на Востоке появился новый претендент на плов. с таким составом могут и на достижения Блюзменов замахнуться.
+2
0
+2
Состав Оттавы, явно не соответствует занимаемой позиции.
+1
0
+1
Отставка назрела давно. По именам у Оттавы достаточно неплохой состав, они просто обязаны попадать в плей+офф
+1
0
+1
Четвертый в сезоне пошёл. И вряд ли это последний.
+1
0
+1
Наконец-то турнули бездаря. Но зная Оттаву, ему на смену придет какой-нибудь бюджетный вариант не лучше.
+1
0
+1
Давно было пора, еще в прошлом сезоне, или в межсезонье. А то с таким составом не гоже уже год за годом полировать подвалы восточной конференции.
+1
0
+1
Как Ди Джей может тренировать клуб нхл)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий