Коньков о возможном исключении ФХР из ИИХФ: «Если нами будут помыкать, а нам придется терпеть – это не наш путь»

Сергей Коньков оценил возможное исключение ФХР из ИИХФ.

– Что будет с российским хоккеем, если ИИХФ исключит из своего состава ФХР?

– У нас есть люди, которые отвечают за развитие нашего спорта, за внешнюю политическую обстановку. Я думаю, что они будут действовать в интересах нашей страны.

Если нами будут помыкать, а нам придется терпеть… Это не наш путь. Я считаю, что у нас есть квалифицированные люди, которые разберутся в этой ситуации.

Моя задача – заниматься развитием молодых ребят. Потому что рано или поздно мы вернемся на международный уровень, и там нужно будет показывать свой высокий класс.

– Вы уверены, что изоляция российского спорта не продлится долго?

– Хочется в это верить. Всякое может быть, конечно. Сейчас можно допускать любое развитие событий.

Но я думаю, что здравый смысл восторжествует, все политические вопросы будут решены, а мы вернемся на международные соревнования, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.