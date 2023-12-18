Вашингтон – Тампа-Бэй где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 24 декабря

В воскресенье, 24 декабря, сыграют Вашингтон и Тампа-Бэй в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вашингтон – Тампа-Бэй

Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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