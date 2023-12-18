Алексей Дементьев: «Считаю движение ФХР в сторону Турции, Индии, ОАЭ правильным. Может, эти страны станут интересными в хоккейном плане»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Юрзинов Борис Майоров Алексей Дементьев сборная Турции сборная ОАЭ Федерация хоккея Турции Хоккей

Алексей Дементьев высказался о хоккее в Турции, Индии и ОАЭ.

«Считаю правильным движение Федерации хоккея России в сторону Турции, Индии, Арабских Эмиратов. Может быть, эти страны станут интересными в хоккейном плане. Возможности стран меняются, и строятся хоккейные коробки там тоже.

Конечно, это отдаленная перспектива. Но вспомните Финляндию, насколько серьезно там играли в хоккей до приезда наших специалистов – Юрзинова, Майорова. Они ставили там современный хоккей. Так же было в Швейцарии, Австрии, Италии, Германии.

Чем больше стран смогут заявлять свои сборные на разные чемпионаты и турниры, тем интереснее будет вид спорта. Увеличится и зрительский охват», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев

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5 комментариев
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Так давайте тогда двигаться в Зимбабве? Анголу? Папуа-Новую Гвинею? Или на другие планеты? Вдруг они все тоже станут интересными в хоккейном плане? Ну вдруг!
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Алексей вчера праздновал победу на кубке первого канала, еще не похмелился.
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Ага, сравнить условия и климат в условной Австрии, Швейцарии с Турцией и Индией. Можно еще Тайланд привлечь, а то вон вчера от Грузии вагон шайб пропустили.
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У вас в слове провальным две ошибки
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Вот сколько лет прошло, прежде чем такие страны, как Германия, Швейцария, отчасти Норвегия, Дания, Австрия, стали показывать достойные результаты? Лет так 35-40. При этом необходимо учесть, что это страны, где зимние виды спорта развиты очень хорошо. Так с чего это вдруг, абсолютно не "зимние" страны станут интересными в плане хоккея? Даже если Россия бросит туда мощный тренерский десант, все равно первые результаты придут лет через 50-60,точно не раньше. Очень перспективное направление 😊
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