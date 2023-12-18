Алексей Дементьев: «Считаю движение ФХР в сторону Турции, Индии, ОАЭ правильным. Может, эти страны станут интересными в хоккейном плане»
Алексей Дементьев высказался о хоккее в Турции, Индии и ОАЭ.
«Считаю правильным движение Федерации хоккея России в сторону Турции, Индии, Арабских Эмиратов. Может быть, эти страны станут интересными в хоккейном плане. Возможности стран меняются, и строятся хоккейные коробки там тоже.
Конечно, это отдаленная перспектива. Но вспомните Финляндию, насколько серьезно там играли в хоккей до приезда наших специалистов – Юрзинова, Майорова. Они ставили там современный хоккей. Так же было в Швейцарии, Австрии, Италии, Германии.
Чем больше стран смогут заявлять свои сборные на разные чемпионаты и турниры, тем интереснее будет вид спорта. Увеличится и зрительский охват», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев