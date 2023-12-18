Барабанов продлил безголевую серию до 6 матчей. У него передача и «минус 2» за 20:18 с «Колорадо»
Александр Барабанов продлил безголевую серию до 6 матчей.
Форвард «Сан-Хосе» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6).
В активе россиянина 5 (1+4) баллов в 13 играх при полезности «минус 5».
Сегодня Барабанов (20:18 – второе время среди форвардов «Шаркс», 4:01 – в большинстве, «минус 2») ни разу не бросил в створ. Он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.