Барабанов продлил безголевую серию до 6 матчей. У него передача и «минус 2» за 20:18 с «Колорадо»

Александр Барабанов продлил безголевую серию до 6 матчей.

Форвард « » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с « » (2:6).

В активе россиянина 5 (1+4) баллов в 13 играх при полезности «минус 5».

Сегодня Барабанов (20:18 – второе время среди форвардов «Шаркс», 4:01 – в большинстве, «минус 2») ни разу не бросил в створ. Он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.