Барабанов сделал передачу в матче с «Детройтом» – помог сравнять счет на 59-й. У него 1+2 в 3 матчах после травмы

Александр Барабанов сделал передачу в матче с «Детройтом» – помог сравнять счет.

Форвард « » стал одним из ассистентов при шайбе Томаша Гертла, за счет которой игра с « » (6:5 ОТ) перешла в овертайм.

Это произошло на 59-й минуте матча. Россиянин продлил результативную серию до 3 матчей. У него 3 (1+2) балла в 9 играх, все очки он набрал в последних трех – после восстановления от перелома пальца.

Сегодня Барабанов (17:54, 1:49 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком.