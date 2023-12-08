Барабанов сделал передачу в матче с «Детройтом» – помог сравнять счет на 59-й. У него 1+2 в 3 матчах после травмы
Александр Барабанов сделал передачу в матче с «Детройтом» – помог сравнять счет.
Форвард «Сан-Хосе» стал одним из ассистентов при шайбе Томаша Гертла, за счет которой игра с «Детройтом» (6:5 ОТ) перешла в овертайм.
Это произошло на 59-й минуте матча. Россиянин продлил результативную серию до 3 матчей. У него 3 (1+2) балла в 9 играх, все очки он набрал в последних трех – после восстановления от перелома пальца.
Сегодня Барабанов (17:54, 1:49 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком.