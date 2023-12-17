Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни. В этой игре забили 7 игроков «Торонто»
Остон Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни.
Лидер гонки снайперов НХЛ (23 шайбы в 27 играх) не сыграл против «Пингвинс» (7:0) в регулярном чемпионате.
У «Лифс» заброшенными шайбами отметились 7 игроков – Мэттью Найз, Митч Марнер, Бобби Макмэнн (1-й гол в лиге), Макс Доми, Джон Таварес, Ноа Грегор и Вильям Нюландер.
«Мы уже играли без Остона в разные моменты, и команда хорошо на это отреагировала.
Я в восторге от того, что сегодня себя проявили разные ребята. Мы хорошо начали и играли с энергией», – сказал главный тренер «Лифс» Шелдон Киф.
Сохранить здоровье чтоб, занимайтесь, люди, обтиранием! (с) (В.С.Высоцкий)