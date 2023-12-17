Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни. В этой игре забили 7 игроков «Торонто»

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Макс Доми Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Ноа Грегор Шелдон Киф Мэттью Найз Бобби Макмэнн Хоккей

Остон Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни.

Лидер гонки снайперов НХЛ (23 шайбы в 27 играх) не сыграл против «Пингвинс» (7:0) в регулярном чемпионате.

У «Лифс» заброшенными шайбами отметились 7 игроков – Мэттью Найз, Митч Марнер, Бобби Макмэнн (1-й гол в лиге), Макс Доми, Джон Таварес, Ноа Грегор и Вильям Нюландер

«Мы уже играли без Остона в разные моменты, и команда хорошо на это отреагировала.

Я в восторге от того, что сегодня себя проявили разные ребята. Мы хорошо начали и играли с энергией», – сказал главный тренер «Лифс» Шелдон Киф.

 

 

2 комментария
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Если хилый, сразу в гроб.
Сохранить здоровье чтоб, занимайтесь, люди, обтиранием! (с) (В.С.Высоцкий)
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В Торонто и без Мэттьюза оказывается есть кому забивать.....
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