Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни. В этой игре забили 7 игроков «Торонто»

Остон Мэттьюс пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни.

Лидер гонки снайперов (23 шайбы в 27 играх) не сыграл против «Пингвинс» (7:0) в регулярном чемпионате.

У «Лифс» заброшенными шайбами отметились 7 игроков – , , Бобби Макмэнн (1-й гол в лиге), Макс Доми, , Ноа Грегор и .

«Мы уже играли без Остона в разные моменты, и команда хорошо на это отреагировала.

Я в восторге от того, что сегодня себя проявили разные ребята. Мы хорошо начали и играли с энергией», – сказал главный тренер «Лифс» Шелдон Киф.