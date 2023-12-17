Салливан о «Питтсбурге» после 0:7 от «Торонто»: «Сыграли не очень хорошо. Я обязательно все разберу. Пока не знаю, как отреагирую»

Теги Питтсбург Торонто НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан высказался об игре «Питтсбурга» после разгрома от «Торонто» (0:7).

«Мы просто сыграли не очень хорошо. Я обязательно все разберу. Пока не знаю, как я на все это отреагирую. 

Это унизительно, мы не оправдали ожиданий, и это разочаровывает. Сейчас мы все в одной лодке. Мы вместе должны разобраться с этим», – сказал главный тренер «Пингвинс». 

0:7 от «Торонто» – 2-е из самых крупных поражений «Питтсбурга» в эпоху Кросби и Малкина. В 2017-м были 1:10 от «Чикаго»

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