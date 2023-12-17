Макдэвид довел серию игр с передачами до 11. Он 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с таким достижением и 1-й с 1987 года

Теги рейтинги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Пол Коффи Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид довел серию игр с передачами до 11.

Капитан «Эдмонтона» выступил одним из ассистентов при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:5). 

В последних 11 матчах у него 21 результативная передача. Ранее в истории клуба такие серии выдавали только 3 игрока – Уэйн Гретцки (6 раз, рекорд – 17 в сезоне-1983/84, последняя до сегодняшнего дня серия – 11 в сезоне-1986/87), Пол Коффи (2 раза) и Яри Курри (1 раз). 

Кроме того, Макдэвид сегодня продлил серию игр с очками до 12 (28 баллов на отрезке, 7+21). Всего у него 41 (11+30) очко в 26 играх. 

3 комментария
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Бох хоккея , сегодня был лучшим в своей команде)
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Ну так уровень держит!! Просто космос!!!
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Макдачьë в экстазе? Никита вас приземлит!
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