Макдэвид довел серию игр с передачами до 11. Он 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с таким достижением и 1-й с 1987 года

Коннор Макдэвид довел серию игр с передачами до 11.

Капитан « » выступил одним из ассистентов при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (1:5).

В последних 11 матчах у него 21 результативная передача. Ранее в истории клуба такие серии выдавали только 3 игрока – (6 раз, рекорд – 17 в сезоне-1983/84, последняя до сегодняшнего дня серия – 11 в сезоне-1986/87), Пол Коффи (2 раза) и (1 раз).

Кроме того, сегодня продлил серию игр с очками до 12 (28 баллов на отрезке, 7+21). Всего у него 41 (11+30) очко в 26 играх.