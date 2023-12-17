Джек Хьюз сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче против «Коламбуса». Второй гол стал его 100-м в лиге

Джек Хьюз сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Коламбусом».

Форвард « » забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (6:3) и был признан первой звездой.

Хет-трик стал для 22-летнего американца вторым за карьеру в лиге. В текущем сезоне у него стало 37 (14+23) очков в 23 играх.

За карьеру в рамках регулярок – 244 (101+143) балла в 267 играх.