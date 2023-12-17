Капризов продлил безголевую серию до 5 матчей. У него 0+1 и 11 бросков на отрезке

Теги Ванкувер Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов продлил безголевую серию до 5 матчей.

Форвард «Миннесоты» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1 Б). 

В активе нападающего 1 (0+1) балл в последних 5 играх при 11 бросках в створ и полезности «минус 1». Всего в сезоне – 24 (8+16) очка в 28 играх. 

В матче с «Кэнакс» Кирилл (22:07, 2:54 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ ворот и еще 2 мимо. Также допустил 1 потерю шайбы. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал. 

Отметим, что для «Уайлд» эта победа стала 3-й подряд и 7-й в 9 матчах после назначения Джона Хайнса главным тренером. 

3 комментария
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Чет приуныл...
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Нулевой совсем. В обводку практически не идет, в основном в подыгрыше играет и неуклюже толкается. Он и Овечкин пока главных разочарования сезона среди русских игроков, даже Кузьменко в Ванкувере и Тарас в Оттаве поживее выглядят.
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