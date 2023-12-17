Капризов продлил безголевую серию до 5 матчей. У него 0+1 и 11 бросков на отрезке

Кирилл Капризов продлил безголевую серию до 5 матчей.

Форвард «Миннесоты» остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата с « » (2:1 Б).

В активе нападающего 1 (0+1) балл в последних 5 играх при 11 бросках в створ и полезности «минус 1». Всего в сезоне – 24 (8+16) очка в 28 играх.

В матче с «Кэнакс» (22:07, 2:54 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ ворот и еще 2 мимо. Также допустил 1 потерю шайбы. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.

Отметим, что для «Уайлд» эта победа стала 3-й подряд и 7-й в 9 матчах после назначения Джона Хайнса главным тренером.