«Каролина» поместила Раанту на драфт отказов после 6 пропущенных шайб в матче с «Нэшвиллом». Вратарь отражает 85,5% бросков в среднем

Теги возможные переходы Каролина НХЛ Антти Раанта Хоккей

Антти Раанта выставлен «Каролиной» на драфт отказов.

34-летний финский вратарь отправлен в список отказов после того, как пропустил шесть шайб – 24 отраженных броска из 30 – в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (5:6 ОТ).

В нынешнем сезоне Антти Раанта провел 14 матчей в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,61 шайбы и отражая 85,4% бросков.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 1,5 миллиона долларов рассчитан до завершения нынешнего сезона НХЛ.

3 комментария
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Смех смехом, а это готовый первый номер Эдмонтона)
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Раанта как то моментально деградировал после 14 домашних побед подряд
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В прошлом году у него была приличная статистика.
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