«Каролина» поместила Раанту на драфт отказов после 6 пропущенных шайб в матче с «Нэшвиллом». Вратарь отражает 85,5% бросков в среднем

Антти Раанта выставлен «Каролиной» на драфт отказов.

34-летний финский вратарь отправлен в список отказов после того, как пропустил шесть шайб – 24 отраженных броска из 30 – в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (5:6 ОТ).

В нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,61 шайбы и отражая 85,4% бросков.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 1,5 миллиона долларов рассчитан до завершения нынешнего сезона .