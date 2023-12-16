Кожевников о «России 25»: «Психология победителей сыграла. Беларусь делала все, чтобы не пропустить, но наши ребята обязаны быть сильнейшими»

Александр Кожевников отметил психологию победителей у команды «Россия 25».

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

«Ребята – большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими.

Соперник стремился играть от обороны и делал всё возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств.

Сыграла психология победителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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