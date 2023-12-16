Кожевников о «России 25»: «Психология победителей сыграла. Беларусь делала все, чтобы не пропустить, но наши ребята обязаны быть сильнейшими»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Александр Кожевников сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников отметил психологию победителей у команды «Россия 25».

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

«Ребята – большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими.

Соперник стремился играть от обороны и делал всё возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств.

Сыграла психология победителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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7 комментариев
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Против белорусов психология победителей сыграла? Господи, ну что за позор. Я понимаю, что санкции, от всех турниров отстранили. Вроде хочется, чтобы сборная "не умерла" на это время, но зачем столько пафосных речей? И ладно от сторонних людей, от главного же тренера идёт столько пафоса, что как будто выйди эта сборная сейчас против топовой Канады- победа будет неминуема. Может хватит иллюзии строить? Карпина все ругают, но он, хотя бы, все понимает, понимает бессмысленность матчей сборной и, если не прямо, но всем своим видом это показывает. Почему нельзя и тут так же? Да, смотрим всех, есть шанс попробовать всех парней, понимаем, что соперников сейчас найти для сборной сложно, но будет стараться. Главное сейчас не результат. Ну было бы честно, болельщики любят честность! Но все сами же просто притягивают ненависть и к себе, и к хоккеистам.
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У полосатых сыграла психология победителей.
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Какие традиции победителей у этой сборной ?
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Кожевников опять пургу несёт.
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А если с Эритреей сыграть, психология разгромителей сработает ))
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