Кожевников о «России 25»: «Психология победителей сыграла. Беларусь делала все, чтобы не пропустить, но наши ребята обязаны быть сильнейшими»
Александр Кожевников отметил психологию победителей у команды «Россия 25».
Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.
«Ребята – большие молодцы, но они и обязаны быть сильнейшими.
Соперник стремился играть от обороны и делал всё возможное, чтобы не пропустить, но наши хоккеисты смогли додавить белорусов и проявили свой характер, а это одно из главных качеств.
Сыграла психология победителей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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