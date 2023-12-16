Ротенберг о составе «России 25»: «Играют сильнейшие. Вспоминали «Приз Известий» – там играли лучшие. Каждый хоккеист хочет стать частью истории»

Теги Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что в состав «России 25» попадут сильнейшие игроки.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.

– Будет ли снова играть Серебряков?

– Играют сильнейшие.

Вчера встречались с нашими ветеранами, вспоминали «Приз Известий». Там всегда играли лучшие – Майоров, Михайлов, Третьяк, Буре, Фетисов, Могильный, Федоров.

Каждый игрок хочет стать частью этой истории, поэтому играть будут только лучшие, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

9 комментариев
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Как Вы можете вспоминать Известия , если самый разгар баталий приходится на 70-80 годы ? Что вы там можете помнить , если родились в 1981 году? Какие могут быть сравнения? К примеру , состав сборной СССР 1981 года : Третьяк/Мышкин , Фетисов, Касатонов , Билялетдинов , Первухин , Бабинов , Васильев , Николай Макаров , Мальцев , Владимир Голиков , Дроздецкий , Петров, Крутов , Шепелев , Капустин, Лебедев , Сергей Макаров , Жлуктов, Скворцов , Шалимов , Хомутов. Это состав разорвал бы ваш балет закрытыми глазами. Тогда не давали удаления за ваши сопливые нырки. Там играли мужики . Васильев за борт выкидывал на раз и через бедро перекидывал , как хотел любого . Они вас просто растерли бы в одну калитку закрытыми глазами на одном коньке . Все время вспоминаете что -то из истории , как -будто имели хоть на пол процента к тем событиям хоть какое -то отношение. Вы в той сборной даже ассистентом не могли бы работать .
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В Швейке был такой же восторженный идиот - кадет Биглер. Потом попал с дизентерией в холерные бараки.
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Пытаясь войти в историю, Ротенберг в нее влип.
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Голдобин и Порядин: О нет, мы упустили возможность попасть в историю.
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Ротенберг просто вытеснил губера с лентыТот все грязь искал этот оды хвалебные пишит.
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Буре и Могильный на Призе Известий? Где-то в параллельной Вселенной разве что...
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Ответ El Cazador
Бедные его близкие, такой всю плешь проест своим занудством
Да, бедные его жена и дети.
Вот если бы на месте РР был весёлый забулдыга вечно под шафе, то тогда они были бы богатые.
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