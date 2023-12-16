Ротенберг о составе «России 25»: «Играют сильнейшие. Вспоминали «Приз Известий» – там играли лучшие. Каждый хоккеист хочет стать частью истории»

Роман Ротенберг заявил, что в состав «России 25» попадут сильнейшие игроки.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.

– Будет ли снова играть Серебряков?

– Играют сильнейшие.

Вчера встречались с нашими ветеранами, вспоминали «Приз Известий». Там всегда играли лучшие – Майоров, Михайлов, Третьяк, Буре, Фетисов, Могильный, Федоров.

Каждый игрок хочет стать частью этой истории, поэтому играть будут только лучшие, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.