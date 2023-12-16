Крайдер с дублем, Ингрэм с 3-м шатаутом в сезоне и Пастрняк с 1+1 и победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Аризона НХЛ Крис Крайдер Давид Пастрняк Коннор Ингрэм Хоккей

Крис Крайдер, Коннор Ингрэм и Давид Пастрняк – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 2 (1+1) очками в матче с «Айлендерс» (5:4 Б). Он также реализовал победный буллит в серии. 

Вторая звезда – вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм, сыгравший на ноль против «Сан-Хосе» (1:0) при 21 отраженном броске. Шатаут стал для голкипера 3-м в сезоне, он делит лидерство в лиге по этому показателю.

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с дублем в ворота «Анахайма» (5:1). Игрок набрал 500-е очко в лиге и вышел на чистое 3-е место в списке лучших снайперов в истории клуба. 

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий