Крайдер с дублем, Ингрэм с 3-м шатаутом в сезоне и Пастрняк с 1+1 и победным буллитом – звезды дня в НХЛ

Крис Крайдер, Коннор Ингрэм и Давид Пастрняк – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 2 (1+1) очками в матче с «Айлендерс» (5:4 Б). Он также реализовал победный буллит в серии.

Вторая звезда – вратарь «Аризоны» , сыгравший на ноль против «Сан-Хосе» (1:0) при 21 отраженном броске. Шатаут стал для голкипера 3-м в сезоне, он делит лидерство в лиге по этому показателю.

Первая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Анахайма» (5:1). Игрок набрал 500-е очко в лиге и вышел на чистое 3-е место в списке лучших снайперов в истории клуба.