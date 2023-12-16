Орлов сыграл 12:06 в матче с «Нэшвиллом» – минимальное время в сезоне. «Каролина» заявила на игру 7 защитников

Теги Каролина Нэшвилл НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сыграл 12:06 с «Нэшвиллом» – минимальное время в сезоне.

«Каролина» заявила на матч с «Предаторс» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ 7 защитников и 11 нападающих. 

Игровое время Орлова составило меньше 14 минут в 3-й игре подряд.

В 30 матчах в текущем сезоне у россиянина 12 (1+11) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 16:51. 

Сегодня Дмитрий (12:06, «0») отметился 2 бросками в створ. Контракт игрока с кэпхитом 7,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орли через сезон в кхл поедет такими темпами. В Бостоне на эмоциях после обмена зажёг на какое-то время, и всё. Продолжает медленно угасать.
+6
-3
+3
Ответ Andrey Wolf
Орли через сезон в кхл поедет такими темпами. В Бостоне на эмоциях после обмена зажёг на какое-то время, и всё. Продолжает медленно угасать.
Бриндамор его странно использует.. за 12 минут особо ничего не покажешь, плюс вообще странная сделка для обоих.. зачем давать такой контракт если не собирался его использовать в топ 4 , да и Орлов должен был понимать куда идет.. Там ярко выраженный топ 4 был уже
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий