Орлов сыграл 12:06 в матче с «Нэшвиллом» – минимальное время в сезоне. «Каролина» заявила на игру 7 защитников

Дмитрий Орлов сыграл 12:06 с «Нэшвиллом» – минимальное время в сезоне.

« » заявила на матч с «Предаторс» (5:6 ОТ) в регулярном чемпионате 7 защитников и 11 нападающих.

Игровое время составило меньше 14 минут в 3-й игре подряд.

В 30 матчах в текущем сезоне у россиянина 12 (1+11) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 16:51.

Сегодня Дмитрий (12:06, «0») отметился 2 бросками в створ. Контракт игрока с кэпхитом 7,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25.