Орлов сделал передачу в матче с «Калгари». У него 10 очков и «минус 7» в 26 играх за «Каролину»

Теги Каролина Калгари НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сделал передачу в матче с «Калгари».

Защитник «Каролины» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (2:3). Изначально гол был записан на счет россиянина. 

В активе Орлова стало 10 (1+9) очков в 26 играх сезона при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 17:17. 

Сегодня Дмитрий (16:37, 0:16 – в большинстве, 0:09 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 2 блоками. 

4 комментария
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Хорошее было подписание за 7,5 млн))
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сбитый летчик
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Ответ Maxim Shumov
Хорошее было подписание за 7,5 млн))
Он играет в третьем звене. Ты хоть хайлайты посмотри. В прошлом сезоне в регулярке был лучшим защитником у «Бостона». Вполне адекватный контракт для него.
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Ответ Вор Егор
Он играет в третьем звене. Ты хоть хайлайты посмотри. В прошлом сезоне в регулярке был лучшим защитником у «Бостона». Вполне адекватный контракт для него.
А почему он с такой ЗП играет в 3-й паре?
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