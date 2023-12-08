Орлов сделал передачу в матче с «Калгари». У него 10 очков и «минус 7» в 26 играх за «Каролину»

Дмитрий Орлов сделал передачу в матче с «Калгари».

Защитник «Каролины» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата с «Флэймс» (2:3). Изначально гол был записан на счет россиянина.

В активе стало 10 (1+9) очков в 26 играх сезона при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 17:17.

Сегодня Дмитрий (16:37, 0:16 – в большинстве, 0:09 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 2 блоками.