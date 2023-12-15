Ротенберг про Овечкина: «Давайте договоримся не писать об этом. И он забьет 10 голов за неделю. Вот увидите»
Роман Ротенберг прокомментировал серию Александра Овечкина без голов.
«Давайте договоримся неделю не писать об этом [о статистике Овечкина]. И он забьет десять голов за неделю. Вот увидите», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Безголевая серия капитана «Вашингтона» продлилась до 11 матчей – это антирекорд российского форварда в НХЛ.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Если что-то не работает, то не пишите об этом, авось как-то наладится. Тогда сможете снова писать об этом каждый день.
Первый точно забьёт (не 10 конечно) .
А вот что будет со вторым?! Порвёт его за недельку, это точно🤡🤡🤡