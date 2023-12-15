Ротенберг про Овечкина: «Давайте договоримся не писать об этом. И он забьет 10 голов за неделю. Вот увидите»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал серию Александра Овечкина без голов.

«Давайте договоримся неделю не писать об этом [о статистике Овечкина]. И он забьет десять голов за неделю. Вот увидите», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Безголевая серия капитана «Вашингтона» продлилась до 11 матчей – это антирекорд российского форварда в НХЛ.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

19 комментариев
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Давайте неделю не писать о Ротенберге, а лучше месяц, и может быть он наконец-то найдёт себе новое занятие?
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Держи н@ркомана)
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А если о вобле не писать - вобла тоже закончится?
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Давайте не писать и не думать о том что доллар по сто и вы увидите через неделю он будет по тридцать
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Лучше бы про вротенберга перестали писать
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Кажется я догадался, кто последние годы писал тексты для Панорамы.
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третьяк, ротенберг - классика нынешней власти.
Если что-то не работает, то не пишите об этом, авось как-то наладится. Тогда сможете снова писать об этом каждый день.
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Что-то много Ротенберга сегодня..
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Пора к психиатру
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спортс, давайте договоримся не писать ничего о РР?
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НХЛ не помнит, когда игрок за неделю 10 голов забивал, а этот пророчит игроку, который сейчас находится в полном кризисе.
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Давайте на самом деле престаньте писать и про Овечкина и про Ротенберга.
Первый точно забьёт (не 10 конечно) .
А вот что будет со вторым?! Порвёт его за недельку, это точно🤡🤡🤡
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Кондовый совок и это в 42 года
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в ночной лиге боролся бы за звание лучшего бомбардира...с вампиром
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Он псих или просто дурак? Ах да он «тренер».
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Ответ fhneh
А если о вобле не писать - вобла тоже закончится?
Станет чупа-чупсом
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Ответ Самый адовый Крикун
Давайте неделю не писать о Ротенберге, а лучше месяц, и может быть он наконец-то найдёт себе новое занятие?
Не надо, я ради его высказываний стал за хоккеем следить, Рома продолжай!
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