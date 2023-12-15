Ротенберг про Овечкина: «Давайте договоримся не писать об этом. И он забьет 10 голов за неделю. Вот увидите»

Роман Ротенберг прокомментировал серию Александра Овечкина без голов.

«Давайте договоримся неделю не писать об этом [о статистике Овечкина]. И он забьет десять голов за неделю. Вот увидите», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Безголевая серия капитана « » продлилась до 11 матчей – это антирекорд российского форварда в .

идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).