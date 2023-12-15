Игрока «Кузни» Люлько коньком задели по горлу в матче с «Барсом» в ВХЛ. Хоккеист сам доехал до скамейки запасных

Теги Металлург Нк травмы Барс ВХЛ Хоккей

Виталия Люлько коньком задели по горлу в матче ВХЛ.

Инцидент произошел в ходе матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между «Барсом» и новокузнецким «Металлургом».

Хоккеист «Барса» пытался выбраться на пятак к воротам соперника, после чего оказался на льду, а его коньки взмыли вверх, в результате чего находившийся рядом игрок «Металлурга» Виталий Люлько получил удар по горлу.

Игрок «Металлурга» сразу же самостоятельно уехал на скамейку запасных, где медики оказали ему помощь.

4 комментария
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Ответ Tim58
Спортс, пожалуйста, добудьте инфу о Витале. Переживаем тут в Пензе ужас как. Только здоровья!
С защитником новокузнецкого “Металлурга” Виталием Люлько, который получил порез шеи коньком, всё впорядке. Шею зашили, артерия не задета, игрок в сознании.
https://t.me/atlas_hockey/4407
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+3
Спортс, пожалуйста, добудьте инфу о Витале. Переживаем тут в Пензе ужас как. Только здоровья!
+1
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Надеюсь повезёт как Клинту Маларчуку. А ведь недавно обязали молодёжь играть в защите для шеи.
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Ответ Rjcnbr
С защитником новокузнецкого “Металлурга” Виталием Люлько, который получил порез шеи коньком, всё впорядке. Шею зашили, артерия не задета, игрок в сознании. https://t.me/atlas_hockey/4407
Да, спасибо, уже прочитал информацию. Отлегло.
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