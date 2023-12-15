Игрока «Кузни» Люлько коньком задели по горлу в матче с «Барсом» в ВХЛ. Хоккеист сам доехал до скамейки запасных
Виталия Люлько коньком задели по горлу в матче ВХЛ.
Инцидент произошел в ходе матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между «Барсом» и новокузнецким «Металлургом».
Хоккеист «Барса» пытался выбраться на пятак к воротам соперника, после чего оказался на льду, а его коньки взмыли вверх, в результате чего находившийся рядом игрок «Металлурга» Виталий Люлько получил удар по горлу.
Игрок «Металлурга» сразу же самостоятельно уехал на скамейку запасных, где медики оказали ему помощь.
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