Чивилев о походе «России 25» в театр: «Такие мероприятия больше направлены на сплочение коллектива»
Андрей Чивилев рассказал, что хоккеисты «России 25» пойдут в театр.
Команда принимает участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
– Роман Ротенберг сообщил, что команда пойдет в театр. Можете рассказать подробности этого похода?
– Насколько я знаю, идем в Михайловский театр.
Часто ли хожу в театр? В первый раз пойду.
Такие мероприятия больше направлены на сплочение коллектива, – сказал нападающий сборной «России 25» Андрей Чивилев.