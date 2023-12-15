Чивилев о походе «России 25» в театр: «Такие мероприятия больше направлены на сплочение коллектива»

Андрей Чивилев рассказал, что хоккеисты «России 25» пойдут в театр.

Команда принимает участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

– Роман Ротенберг сообщил, что команда пойдет в театр. Можете рассказать подробности этого похода?

– Насколько я знаю, идем в Михайловский театр.

Часто ли хожу в театр? В первый раз пойду.

Такие мероприятия больше направлены на сплочение коллектива, – сказал нападающий сборной «России 25» Андрей Чивилев.