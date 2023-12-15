Чивилев о походе «России 25» в театр: «Такие мероприятия больше направлены на сплочение коллектива»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала Андрей Чивилев сборная России U25 Хоккей

Андрей Чивилев рассказал, что хоккеисты «России 25» пойдут в театр.

Команда принимает участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

– Роман Ротенберг сообщил, что команда пойдет в театр. Можете рассказать подробности этого похода?

– Насколько я знаю, идем в Михайловский театр.

Часто ли хожу в театр? В первый раз пойду.

Такие мероприятия больше направлены на сплочение коллектива, – сказал нападающий сборной «России 25» Андрей Чивилев.

2 комментария
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Веселая компания, в которой с каждым турниром происходит дикая текучка, по определению не станет коллективом.
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Ответ alklimov2018
Веселая компания, в которой с каждым турниром происходит дикая текучка, по определению не станет коллективом.
Так этот коллектив собирают под конкретный турнир.
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