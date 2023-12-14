Илья Сафонов о работе с Ротенбергом: «Требовательный тренер. Нормально. Пока рано что-то говорить»

Илья Сафонов назвал Романа Ротенберга требовательным тренером.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Ты успел поиграть за национальную сборную и сборную «России 25». В чем отличие?

– Да ни в чем.

– Ты не чувствуешь разницу при подготовке к международному турниру?

– В любом случае это сборная. Всегда выходишь играть на максимум, побеждать. Что там, что там – большая гордость. Приятно играть за сборную.

– Ожидал, что будете играть при полупустых трибунах. Тебя это удивило?

– Нет. Наша задача – другая, выходить, побеждать, показывать хорошую игру, несмотря на то, сколько пришло на нас.

Но всегда ждем болельщиков, всегда рады им. Это очень сильно подстегивает, дает сил, эмоций, стараемся их радовать.

– Ты впервые работаешь с . Как тебе работа с ним?

– Нормально. Пока рано что-то говорить.

– Как ты можешь его охарактеризовать?

– Требовательный тренер, – передает слова нападающего «России 25» корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.