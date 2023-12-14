Тренер «Чикаго Вулвс» Нарделла дисквалифицирован на 10 матчей. Он отверг обвинения в гомофобных высказываниях в адрес арбитров

Тренер в АХЛ отверг обвинения в гомофобных высказываниях.

Главный тренер « » Боб Нарделла был дисквалифицирован на 10 матчей из-за высказываний гомофобного характера в адрес арбитров в матче чемпионата против « » (5:8).

В заявлении АХЛ говорится, что Нарделла использовал гомофобные высказывания, когда его удалили до конца игры за оскорбление арбитров. Лига не предоставила подробностей о том, что якобы сказал Нарделла.

В своем заявлении тренер заявил, что хоть он и признает, что вышел из себя, но не говорил того, в чем его обвиняют.

Нарделла говорит, что осуждает гомофобные высказывания и испытывает «огромное уважение» к лиге и арбитрам.