Тренер «Чикаго Вулвс» Нарделла дисквалифицирован на 10 матчей. Он отверг обвинения в гомофобных высказываниях в адрес арбитров

Теги дисквалификации судьи НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Техас Хоккей

Тренер в АХЛ отверг обвинения в гомофобных высказываниях.

Главный тренер «Чикаго Вулвс» Боб Нарделла был дисквалифицирован на 10 матчей из-за высказываний гомофобного характера в адрес арбитров в матче чемпионата АХЛ против «Техаса» (5:8).

В заявлении АХЛ говорится, что Нарделла использовал гомофобные высказывания, когда его удалили до конца игры за оскорбление арбитров. Лига не предоставила подробностей о том, что якобы сказал Нарделла.

В своем заявлении тренер заявил, что хоть он и признает, что вышел из себя, но не говорил того, в чем его обвиняют.

Нарделла говорит, что осуждает гомофобные высказывания и испытывает «огромное уважение» к лиге и арбитрам.

2 комментария
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Ну пишите прямо,что назвал судью как у нас на футболе
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