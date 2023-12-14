«Авангарду» и «Торпедо» интересен Меркли. «Куньлунь» не готов отпускать игрока из-за шансов на попадание в плей-офф
Райан Меркли интересен двум клубам КХЛ.
«Авангард» и «Торпедо» интересуются защитником «Куньлуня», об этом сообщил «Матч ТВ».
Представители клубов связывались с «Куньлунем» и представителем хоккеиста по поводу условий возможного обмена.
Но на данный момент китайская команда не готова отпустить хоккеиста, объясняя это теоретическими шансами на попадание в плей‑офф.
Райан Меркли набрал 22 (3+19) очка при полезности «минус 10» в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 19:48.