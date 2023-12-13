«Вашингтон» стал ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА
«Вашингтон» стал ближе к переезду в Вирджинию.
Как сообщает 7News, законодатели штата одобрили выделение земли под строительство новой арены для «Кэпиталс» и «Уизардс» из НБА.
Она должна будет разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и будет находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона, открытого в 1997 году.
Capital One Arena принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental Sports & Entertainment. В среду он примет участие в совместном мероприятии с губернатором Вирджинии.
Новый проект включает в себя строительство спортивного района с ареной для команд НХЛ и НБА, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры компании Monumental.
Объекты будут расположены поблизости от станции Потомак-Ярд, входящей в систему Вашингтонского метрополитена.
Проект еще должны будут одобрить власти Александрии. Если это произойдет, то строительство может начаться в 2025 году, а завершиться – в 2028-м.
Да еще и в сторону аэропорта
Инициатива идет от местных властей, им арена нужна для развития района.
Судя по локации на новый стадион куда удобнее будет приезжать на автомобиле, стоянок там полно.