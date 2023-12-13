«Вашингтон» стал ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА

Теги Вашингтон НБА Вашингтон НХЛ Тед Леонсис Capital One Arena Хоккей

«Вашингтон» стал ближе к переезду в Вирджинию.

Как сообщает 7News, законодатели штата одобрили выделение земли под строительство новой арены для «Кэпиталс» и «Уизардс» из НБА. 

Она должна будет разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и будет находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона, открытого в 1997 году. 

Capital One Arena принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental Sports & Entertainment. В среду он примет участие в совместном мероприятии с губернатором Вирджинии. 

Новый проект включает в себя строительство спортивного района с ареной для команд НХЛ и НБА, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры компании Monumental. 

Объекты будут расположены поблизости от станции Потомак-Ярд, входящей в систему Вашингтонского метрополитена. 

Проект еще должны будут одобрить власти Александрии. Если это произойдет, то строительство может начаться в 2025 году, а завершиться – в 2028-м.

13 комментариев
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Ответ Mr.BadGuy
На Визардс уже никто не ходит, Овечкин окончательно сдуется на Кэпитолс тоже не будут. Так что смысл там вкладыватся в переезд?
Вот что у вас в голове?) до постройки арены, еще минимум 5 лет. За 5 лет все может поменяться с ног на голову. Да и новый некст ван может уже к этому времени заиграть в Кэпиталс
+7
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+6
Ответ HockeyMan
Обожаю когда спортивные арены находятся в центре города. А ездить куда то за условных мкад, как то вообще не комильфо
5-6 остановок на метро от белого дома )
Да еще и в сторону аэропорта
+4
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+4
Чувствуется рука профессионалов. Вместимость арены к важной информации не относится)
+3
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+3
Ответ HockeyMan
Обожаю когда спортивные арены находятся в центре города. А ездить куда то за условных мкад, как то вообще не комильфо
Метро вон пишут есть
+2
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+2
В Оклахоме, кстати, сегодня тоже за арену проголосовали.
+1
0
+1
Ответ HockeyMan
Обожаю когда спортивные арены находятся в центре города. А ездить куда то за условных мкад, как то вообще не комильфо
Тогда, к примеру, арены Вегаса и Нэшвилла очень понравятся, а вот арена Пантер - не очень.
+1
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Ну это плохо, в самом Вашингтоне вообще кроме бейсбола ничего не останется, до Вирджинии там конечно рукой подать, но все таки хочется чтоб DC sports оставался в DC
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Прикольно
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Как понимаю предыдущее здание останется у грека под концерты, плюс он получит новый большой перспективный участок в аренду (недорого), где у него кроме современной арены будут еще отели, офисы, концертный зальчик.
Инициатива идет от местных властей, им арена нужна для развития района.
Судя по локации на новый стадион куда удобнее будет приезжать на автомобиле, стоянок там полно.
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Ответ HockeyMan
Обожаю когда спортивные арены находятся в центре города. А ездить куда то за условных мкад, как то вообще не комильфо
Извини, но средний класс, который имеет возможность на своем пиво приехать на арену, да и на такси денег не зажмет, с тобой не согласен.
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