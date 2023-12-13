«Вашингтон» стал ближе к переезду в Вирджинию. Местные законодатели одобрили выделение земли под новую арену для клубов НХЛ и НБА

«Вашингтон» стал ближе к переезду в Вирджинию.

Как сообщает 7News, законодатели штата одобрили выделение земли под строительство новой арены для «Кэпиталс» и «Уизардс» из НБА.

Она должна будет разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и будет находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона, открытого в 1997 году.

принадлежит , основателю и генеральному директору компании Monumental Sports & Entertainment. В среду он примет участие в совместном мероприятии с губернатором Вирджинии.

Новый проект включает в себя строительство спортивного района с ареной для команд и НБА, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры компании Monumental.

Объекты будут расположены поблизости от станции Потомак-Ярд, входящей в систему Вашингтонского метрополитена.

Проект еще должны будут одобрить власти Александрии. Если это произойдет, то строительство может начаться в 2025 году, а завершиться – в 2028-м.