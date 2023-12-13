Курьянов о Еронко: «Больше всего рассмешила фраза Игоря о том, что он зарубался с Крыловым. Интересно, когда и где?»

Антона Курьянова рассмешили слова Игоря Еронко о работе в «Авангарде».

Генеральный менеджер «Авангарда» ответил на вопросы о бывшем сотруднике клуба, ставшем скаутом «Сан-Хосе».

– Вы наверняка ознакомились с интервью бывшего сотрудника « » в « ». Что-то удивило или задело?

– Я могу посидеть посидеть и пообсуждать, и с вами в том числе, если есть какие-то обоснованные претензии. Это спортивная часть, где мы вместе понимаем, о чем говорим. Но выносить некоторые вещи, которые происходили за закрытыми дверями… Их даже обсуждать не нужно. Там был и Крылов задет, и его семья. Для меня это не совсем понятно.

Единственное, что меня больше всего рассмешило, – фраза Игоря о том, что он зарубался с . Интересно, когда и где?

– Не было такого?

– Я видел трех человек, которые это делали, – Евгений Хацей, Забуга и Вячеслав Ренев. Кто-то из них, может, даже в ущерб себе. Но они так могли – спорить и доказывать свою точку зрения. Это я видел, – сказал .