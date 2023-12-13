Курьянов о Еронко: «Больше всего рассмешила фраза Игоря о том, что он зарубался с Крыловым. Интересно, когда и где?»

Теги Авангард Антон Курьянов Евгений Хацей КХЛ Спорт-Экспресс Александр Крылов Игорь Еронко Хоккей

Антона Курьянова рассмешили слова Игоря Еронко о работе в «Авангарде».

Генеральный менеджер «Авангарда» ответил на вопросы о бывшем сотруднике клуба, ставшем скаутом «Сан-Хосе».

– Вы наверняка ознакомились с интервью бывшего сотрудника «Авангарда» Игоря Еронко в «СЭ». Что-то удивило или задело?

– Я могу посидеть посидеть и пообсуждать, и с вами в том числе, если есть какие-то обоснованные претензии. Это спортивная часть, где мы вместе понимаем, о чем говорим. Но выносить некоторые вещи, которые происходили за закрытыми дверями… Их даже обсуждать не нужно. Там был и Крылов задет, и его семья. Для меня это не совсем понятно.

Единственное, что меня больше всего рассмешило, – фраза Игоря о том, что он зарубался с Крыловым. Интересно, когда и где?

– Не было такого?

– Я видел трех человек, которые это делали, – Евгений Хацей, Забуга и Вячеслав Ренев. Кто-то из них, может, даже в ущерб себе. Но они так могли – спорить и доказывать свою точку зрения. Это я видел, – сказал Курьянов.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это и было понятно Ероныч = балоболыч . Так же как и Зислис но там рифму не пропустят )))
+5
-3
+2
Зарубались на темы форчекинга, зонтика и носков
+1
-1
0
просто непрофессионально, у нас это сплошь рядом. как только за ворота, начинаем болтать языком
+2
-2
0
Антон! Сосредоточься пожалуйста на поиске центра во второе звено и , хотя бы, двух нормальных защитников. Плевать, что там говорят какие то еронки.. ( тем более задним числом))
0
0
0
Еронко… хреноронко…
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий