«Сент-Луис» уволил Беруби после 4 поражений подряд. Тренер возглавлял клуб с 2018 года и выиграл с ним Кубок Стэнли

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ отставки АХЛ Крэйг Беруби Спрингфилд Хоккей

«Сент-Луис» уволил главного тренера Крэйга Беруби после 4 поражений подряд.

Сегодня «блюзмены» проиграли «Детройту» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда набрала 27 очков в 28 матчах и занимает 6-е место в Центральном дивизионе. 

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер, возглавлявший фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ – «Спрингфилд Тандербердс». 

Беруби возглавлял «Блюз» с ноября 2018 года. В своем первом сезоне он выиграл с командой Кубок Стэнли (первый в истории клуба), хотя по ходу сезона она занимала последнее место в лиге. 

12 комментариев
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Спасибо за всё, вождь. Сезон 18-19 навечно в сердечке
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Команда в перестройке вроде, не? И при этом на 10 месте в конференции идёт. Беруби недостаточно хорошо сливал или после обмена двух лидеров должен Луис должен был взлететь?
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Керасе...вот так ньюс.
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Я думаю, что в Сент Луисе о нём будут вспоминать только с теплом. Сотворил историю чего уж там. Надеюсь в новой команде тоже выдаст чемпионский сезон
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Ответ curdboy
Чё там, Купера когда ждать?) Или всё-таки Блэшиллом обойдутся?)))
Там Немировски осводился. Пока в игровом тонусе
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Чё там, Купера когда ждать?) Или всё-таки Блэшиллом обойдутся?)))
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Это стоило сделать летом 2022. Тренером назначить Джима Монтгомери, который на тот момент был ассистентом Беруби, но увы...
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Еще б Отта турнули за ПП.
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МВП КС РОР
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Тут большие вопросы к Армстронгу
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ого , старина Дрю будет тренировать блюз! успехов, помню даже в Череповец заезжал на пару матчей лет 20 назад)
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