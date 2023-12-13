«Сент-Луис» уволил главного тренера Крэйга Беруби после 4 поражений подряд.

Сегодня «блюзмены» проиграли «Детройту» (4:6) в регулярном чемпионате . Команда набрала 27 очков в 28 матчах и занимает 6-е место в Центральном дивизионе.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер, возглавлявший фарм-клуб « » в – «Спрингфилд Тандербердс».

возглавлял «Блюз» с ноября 2018 года. В своем первом сезоне он выиграл с командой Кубок Стэнли (первый в истории клуба), хотя по ходу сезона она занимала последнее место в лиге.