Лукас Рэймонд – 7-й игрок в истории «Детройта» с 50+ голами в НХЛ до 22 лет.

Шведский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:4) и был признан первой звездой.

В 28 играх в текущем сезоне на счету 21-летнего игрока стало 24 (10+14) очков. За карьеру в лиге – 126 (50+76) баллов в 184 играх.

До Рэймонда 50+ голов за « » в возрасте до 22 лет записали в актив 6 игроков. Это Стив Айзерман (114), (70), (68), Майк Фолиньо (56), (56) и Тед Линдсэй (51).

Отметим, что 22 года Рэймонду исполнится 28 марта следующего года.