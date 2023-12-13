Рэймонд – 7-й игрок в истории «Детройта» с 50+ голами в НХЛ до 22 лет

Теги рейтинги Детройт НХЛ Стив Айзерман Горди Хоу Тед Линдсэй Майк Фолиньо Марсель Дионн Дилан Ларкин Лукас Рэймонд Хоккей

Лукас Рэймонд – 7-й игрок в истории «Детройта» с 50+ голами в НХЛ до 22 лет.

Шведский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:4) и был признан первой звездой.

В 28 играх в текущем сезоне на счету 21-летнего игрока стало 24 (10+14) очков. За карьеру в лиге – 126 (50+76) баллов в 184 играх. 

До Рэймонда 50+ голов за «Детройт» в возрасте до 22 лет записали в актив 6 игроков. Это Стив Айзерман (114), Горди Хоу (70), Марсель Дионн (68), Майк Фолиньо (56), Дилан Ларкин (56) и Тед Линдсэй (51). 

Отметим, что 22 года Рэймонду исполнится 28 марта следующего года.

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В первом сезоне Рэймонд хорошо стартовал с 57 очками. Второй сезон ожидаемо вышел похуже (45 очков). В свой третий сезон в лиге Лукас выходит на ожидаемый уровень игры. Если обойдется без травм, то идет по графику на 70 очков в текущем регулярном сезоне.
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