«Славутич» из Смоленска подал заявку на участие в чемпионате Беларуси

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«Славутич» из Смоленска подал заявку на участие в чемпионате Беларуси.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Славутич» был основан в 2010 году. В 2014-м клуб намеревался заявиться в белорусскую экстралигу, но тогда этого не случилось.

В сезонах-2011/2012 и 2013/2014 клуб становился чемпионом Первенства ВХЛ. В сезоне-2016/2017 команда заняла второе место в Первенстве ВХЛ, проиграв в финальной серии «Ростову» (1-4).

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Федерации хоккея Беларуси заявили, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате страны, а также о планах увеличить число участников первенства до 14 команд.

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5 комментариев
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Пора Смоленску в родную гавань
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началось собирание исторических земель!
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Ответ Сын Ферги
Смоленск давно в родной гавани А вот все до Польши и Румынии - нет)
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