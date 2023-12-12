«Славутич» из Смоленска подал заявку на участие в чемпионате Беларуси.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Славутич» был основан в 2010 году. В 2014-м клуб намеревался заявиться в белорусскую экстралигу, но тогда этого не случилось.

В сезонах-2011/2012 и 2013/2014 клуб становился чемпионом Первенства ВХЛ. В сезоне-2016/2017 команда заняла второе место в Первенстве ВХЛ, проиграв в финальной серии «Ростову» (1-4).

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Федерации хоккея Беларуси заявили, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате страны, а также о планах увеличить число участников первенства до 14 команд.