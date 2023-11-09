«Витебск»: «Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ. «Витебск» может и хочет»

«Витебск» прокомментировал возможность вступления в состав участников КХЛ.

– Не слышали, чтобы кто-то обсуждал наш переход в . Пока у нас цель – Кубок Беларуси.

Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ.

Есть хорошие хоккеисты, и если задаться целью, то команда из белорусской Экстралиги может оказаться в КХЛ. «Витебск» может и хочет.

– Много ли болельщиков ходит на домашние матчи?

– Много, нашей арены уже не хватает.

Около двух тысяч зрителей стабильно. Последние матчи – аншлаг. В будущем нужно строить большую арену, – сообщили в пресс-службе « ».