«Витебск»: «Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ. «Витебск» может и хочет»
«Витебск» прокомментировал возможность вступления в состав участников КХЛ.
– Не слышали, чтобы кто-то обсуждал наш переход в КХЛ. Пока у нас цель – Кубок Беларуси.
Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ.
Есть хорошие хоккеисты, и если задаться целью, то команда из белорусской Экстралиги может оказаться в КХЛ. «Витебск» может и хочет.
– Много ли болельщиков ходит на домашние матчи?
– Много, нашей арены уже не хватает.
Около двух тысяч зрителей стабильно. Последние матчи – аншлаг. В будущем нужно строить большую арену, – сообщили в пресс-службе «Витебска».
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