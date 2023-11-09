«Витебск»: «Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ. «Витебск» может и хочет»

Теги КХЛ Витебск высшая лига Беларусь Хоккей

«Витебск» прокомментировал возможность вступления в состав участников КХЛ.

– Не слышали, чтобы кто-то обсуждал наш переход в КХЛ. Пока у нас цель – Кубок Беларуси.

Любой белорусский клуб хочет попасть в КХЛ.

Есть хорошие хоккеисты, и если задаться целью, то команда из белорусской Экстралиги может оказаться в КХЛ. «Витебск» может и хочет.

– Много ли болельщиков ходит на домашние матчи?

– Много, нашей арены уже не хватает.

Около двух тысяч зрителей стабильно. Последние матчи – аншлаг. В будущем нужно строить большую арену, – сообщили в пресс-службе «Витебска».

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ротенберг
Ответ Александр Невский
Было бы не плохо создать и клубы с новых регионов России.
В Херсоне создай!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
Vitebsk Bear’s
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Арена 2 тыс ? Ребята вы что в Омске 2 тыс приходят на МХЛ Омские Ястребы . Думаю если команда из Витебска приедит в Омск или в другой город где заполняемость больше 10 тыс человек то они и испугаются . Считаю что нужно Югру и сокол Красноярск и Новокузнецк и можно Тюмень в КХЛ притянуть .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amurseff03
Ответ Александр Невский
Было бы не плохо создать и клубы с новых регионов России.
Там не до спорта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Славонычч
Ответ Ротенберг
В Херсоне создай!
и назвать ХК "" Херсон bomb attak ""🛬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T0ughguy
Ответ Александр Невский
Арена 2 тыс ? Ребята вы что в Омске 2 тыс приходят на МХЛ Омские Ястребы . Думаю если команда из Витебска приедит в Омск или в другой город где заполняемость больше 10 тыс человек то они и испугаются . Считаю что нужно Югру и сокол Красноярск и Новокузнецк и можно Тюмень в КХЛ притянуть .
У Югры слишком маленькая аудитория, Красноярск другой хоккей любит, который народный, с мячем. Вот Кузня - это да, много кто болеть будет, Тюмень тоже хороший вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий